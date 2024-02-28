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Эксперт оценил влияние запрета на экспорт бензина на прибыль компаний - РИА Новости, 28.02.2024
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07:11 28.02.2024 (обновлено: 07:13 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/benzin-1929901430.html
Эксперт оценил влияние запрета на экспорт бензина на прибыль компаний
Эксперт оценил влияние запрета на экспорт бензина на прибыль компаний - РИА Новости, 28.02.2024
Эксперт оценил влияние запрета на экспорт бензина на прибыль компаний
Планируемый временный запрет на поставки бензина за рубеж существенно не повлияет на прибыль нефтяных компаний РФ, поскольку объемы экспорта традиционно были... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:11
2024-02-28T07:13
экономика
россия
сергей колобанов
александр новак
опек
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планируемый временный запрет на поставки бензина за рубеж существенно не повлияет на прибыль нефтяных компаний РФ, поскольку объемы экспорта традиционно были небольшими, а часть упущенной выгоды бизнесу будет возмещена за счет топливного демпфера, заявил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина из России, подтвердил журналистам во вторник представитель вице-премьера Александра Новака. "Правительство страны во избежание ситуации, которая может привести к росту стоимости топлива, заблаговременно вводит запрет экспорта, то есть меру, потенциально насыщающую внутренний рынок дополнительными объемами бензина. При этом прибыль нефтяных компаний существенно не снизится, так как объемы экспорта автобензина незначительны (менее 15% от объема производства), а демпферный налоговый механизм компенсирует производителям большую часть "упущенной выгоды" при альтернативном экспорту варианте реализации топлива", - прокомментировал Колобанов. Комментируя необходимость новых системных мер для стабилизации цен на топливо, Колобанов заявил, что текущее "полуручное" регулирование в нынешней ситуации пока оптимально. "Слишком много "черных лебедей" в последние годы получила наша экономика и нефтяной сектор в особенности. Это и эмбарго, и ценовой потолок, и технологические санкции, и перестройка логистики, поиск и завоевывание новых рынков сбыта, и изменение точек формирования цен, проблемы в расчетах, обязательства в рамках ОПЕК+, а также стремительно развивающаяся зеленая повестка. Пока еще новые реалии не устаканились, возможны новые шоки, например, связанные с вторичными санкциями", - считает эксперт. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля - с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось.
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экономика, россия, сергей колобанов, александр новак, опек
Экономика, Россия, Сергей Колобанов, Александр Новак, ОПЕК
Эксперт оценил влияние запрета на экспорт бензина на прибыль компаний

Эксперт: прибыль компаний существенно не снизится после запрета экспорта бензина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планируемый временный запрет на поставки бензина за рубеж существенно не повлияет на прибыль нефтяных компаний РФ, поскольку объемы экспорта традиционно были небольшими, а часть упущенной выгоды бизнесу будет возмещена за счет топливного демпфера, заявил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина из России, подтвердил журналистам во вторник представитель вице-премьера Александра Новака.
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"Правительство страны во избежание ситуации, которая может привести к росту стоимости топлива, заблаговременно вводит запрет экспорта, то есть меру, потенциально насыщающую внутренний рынок дополнительными объемами бензина. При этом прибыль нефтяных компаний существенно не снизится, так как объемы экспорта автобензина незначительны (менее 15% от объема производства), а демпферный налоговый механизм компенсирует производителям большую часть "упущенной выгоды" при альтернативном экспорту варианте реализации топлива", - прокомментировал Колобанов.
Комментируя необходимость новых системных мер для стабилизации цен на топливо, Колобанов заявил, что текущее "полуручное" регулирование в нынешней ситуации пока оптимально.
«
"Слишком много "черных лебедей" в последние годы получила наша экономика и нефтяной сектор в особенности. Это и эмбарго, и ценовой потолок, и технологические санкции, и перестройка логистики, поиск и завоевывание новых рынков сбыта, и изменение точек формирования цен, проблемы в расчетах, обязательства в рамках ОПЕК+, а также стремительно развивающаяся зеленая повестка. Пока еще новые реалии не устаканились, возможны новые шоки, например, связанные с вторичными санкциями", - считает эксперт.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля - с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось.
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