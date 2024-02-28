https://ria.ru/20240228/belgorod-1929970485.html

В белгородском ТЦ отреагировали на скандал с "натовским супергероем"

В белгородском ТЦ отреагировали на скандал с "натовским супергероем" - РИА Новости, 28.02.2024

В белгородском ТЦ отреагировали на скандал с "натовским супергероем"

Торговый центр "МегаГРИНН" в Белгороде сделает март месяцем русских народных сказок после того, как посетитель назвал детского аниматора в костюме Супермена... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:22

2024-02-28T13:22

2024-02-28T15:06

белгород

вооруженные силы украины

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Торговый центр "МегаГРИНН" в Белгороде сделает март месяцем русских народных сказок после того, как посетитель назвал детского аниматора в костюме Супермена "натовским супергероем", заявила РИА Новости директор ТЦ Екатерина Логунова."Мы переговорили с нашим праздничным агентством, которое обслуживает наш торговый центр, и договорились март сделать месяцем русских народных сказок", — сказала собеседница агентства.По ее словам, аниматоры будут в костюмах персонажей сказок."По выходным мы устраиваем для наших маленьких посетителей праздничные мероприятия, чтобы отвлечь их от ситуации, которая сложилась в городе (речь об обстрелах со стороны ВСУ. — Прим. ред.), подарить им радость", — сообщила Логунова.За использованием образов героев современных российских мультфильмов активно следит авторское общество, за нарушения следуют немалые штрафы, поэтому в основном выбор делают в пользу зарубежных супергероев, объяснила директор ТЦ."Мы не видим в этом ничего плохого в использовании таких персонажей. По телевизору их тоже показывают — в кино, мультиках, в рекламе. Дети узнают этих героев, им с ними комфортно", — отметила собеседница РИА Новости.Логунова добавила, что торговый центр не будет требовать от аниматоров не использовать костюмы знаменитых супергероев в дальнейшем, и призвала не смешивать культуру с политикой.

https://ria.ru/20240220/belgorod-1928555783.html

https://ria.ru/20221224/komiksy-1840946652.html

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белгород, вооруженные силы украины, общество