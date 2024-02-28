https://ria.ru/20240228/belgorod-1929970485.html
В белгородском ТЦ отреагировали на скандал с "натовским супергероем"
В белгородском ТЦ отреагировали на скандал с "натовским супергероем" - РИА Новости, 28.02.2024
В белгородском ТЦ отреагировали на скандал с "натовским супергероем"
Торговый центр "МегаГРИНН" в Белгороде сделает март месяцем русских народных сказок после того, как посетитель назвал детского аниматора в костюме Супермена... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:22
2024-02-28T13:22
2024-02-28T15:06
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Торговый центр "МегаГРИНН" в Белгороде сделает март месяцем русских народных сказок после того, как посетитель назвал детского аниматора в костюме Супермена "натовским супергероем", заявила РИА Новости директор ТЦ Екатерина Логунова."Мы переговорили с нашим праздничным агентством, которое обслуживает наш торговый центр, и договорились март сделать месяцем русских народных сказок", — сказала собеседница агентства.По ее словам, аниматоры будут в костюмах персонажей сказок."По выходным мы устраиваем для наших маленьких посетителей праздничные мероприятия, чтобы отвлечь их от ситуации, которая сложилась в городе (речь об обстрелах со стороны ВСУ. — Прим. ред.), подарить им радость", — сообщила Логунова.За использованием образов героев современных российских мультфильмов активно следит авторское общество, за нарушения следуют немалые штрафы, поэтому в основном выбор делают в пользу зарубежных супергероев, объяснила директор ТЦ."Мы не видим в этом ничего плохого в использовании таких персонажей. По телевизору их тоже показывают — в кино, мультиках, в рекламе. Дети узнают этих героев, им с ними комфортно", — отметила собеседница РИА Новости.Логунова добавила, что торговый центр не будет требовать от аниматоров не использовать костюмы знаменитых супергероев в дальнейшем, и призвала не смешивать культуру с политикой.
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белгород, вооруженные силы украины, общество
Белгород, Вооруженные силы Украины, Общество
В белгородском ТЦ отреагировали на скандал с "натовским супергероем"
ТЦ в Белгороде устроит месяц русских сказок после скандала с супергероем из НАТО
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Торговый центр "МегаГРИНН" в Белгороде сделает март месяцем русских народных сказок после того, как посетитель назвал детского аниматора в костюме Супермена "натовским супергероем", заявила РИА Новости директор ТЦ Екатерина Логунова.
Издание "Подъем" опубликовало видео из белгородского торгового центра, где посетитель возмутился тем, что шарики детям надувает Супермен. Белгородец назвал его "натовским супергероем" и счел неуместным его присутствие в ТЦ, рядом с которым находятся, по его словам, "защитные инженерные сооружения от бомбежек".
"Мы переговорили с нашим праздничным агентством, которое обслуживает наш торговый центр, и договорились март сделать месяцем русских народных сказок", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, аниматоры будут в костюмах персонажей сказок.
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"По выходным мы устраиваем для наших маленьких посетителей праздничные мероприятия, чтобы отвлечь их от ситуации, которая сложилась в городе (речь об обстрелах со стороны ВСУ. — Прим. ред.), подарить им радость", — сообщила Логунова.
За использованием образов героев современных российских мультфильмов активно следит авторское общество, за нарушения следуют немалые штрафы, поэтому в основном выбор делают в пользу зарубежных супергероев, объяснила директор ТЦ.
«
"Мы не видим в этом ничего плохого в использовании таких персонажей. По телевизору их тоже показывают — в кино, мультиках, в рекламе. Дети узнают этих героев, им с ними комфортно", — отметила собеседница РИА Новости.
Логунова добавила, что торговый центр не будет требовать от аниматоров не использовать костюмы знаменитых супергероев в дальнейшем, и призвала не смешивать культуру с политикой.
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