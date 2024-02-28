https://ria.ru/20240228/bayden-1930060285.html

СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой

СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой

Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:18

2024-02-28T18:18

2024-02-28T18:18

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News. Он был вызван повесткой в контролируемый республиканцами надзорный комитет палаты представителей, где идет расследование вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Сам Джо Байден и его родня отвергают обвинения политических оппонентов. Хантер Байден ранее дважды проигнорировал повестки в конгресс, где были готовы привлекать его к ответственности за неуважение, но в конце концов его адвокатам удалось согласовать дату и формат дачи показаний.

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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