https://ria.ru/20240228/bayden-1930060285.html
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой - РИА Новости, 28.02.2024
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой
Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:18
2024-02-28T18:18
2024-02-28T18:18
в мире
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хантер байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News. Он был вызван повесткой в контролируемый республиканцами надзорный комитет палаты представителей, где идет расследование вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Сам Джо Байден и его родня отвергают обвинения политических оппонентов. Хантер Байден ранее дважды проигнорировал повестки в конгресс, где были готовы привлекать его к ответственности за неуважение, но в конце концов его адвокатам удалось согласовать дату и формат дачи показаний.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, хантер байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден, Конгресс США
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой
Fox News: Хантер Байден приехал в конгресс США давать показания под присягой
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости.
Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News
.
Он был вызван повесткой в контролируемый республиканцами надзорный комитет палаты представителей, где идет расследование вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
Сам Джо Байден и его родня отвергают обвинения политических оппонентов.
Хантер Байден ранее дважды проигнорировал повестки в конгресс, где были готовы привлекать его к ответственности за неуважение, но в конце концов его адвокатам удалось согласовать дату и формат дачи показаний.
Слово за Хантером. Второй срок Байдена теперь в чужих руках