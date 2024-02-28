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СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой - РИА Новости, 28.02.2024
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18:18 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/bayden-1930060285.html
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой - РИА Новости, 28.02.2024
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой
Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:18
2024-02-28T18:18
в мире
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хантер байден
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News. Он был вызван повесткой в контролируемый республиканцами надзорный комитет палаты представителей, где идет расследование вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Сам Джо Байден и его родня отвергают обвинения политических оппонентов. Хантер Байден ранее дважды проигнорировал повестки в конгресс, где были готовы привлекать его к ответственности за неуважение, но в конце концов его адвокатам удалось согласовать дату и формат дачи показаний.
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в мире, сша, джо байден, хантер байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден, Конгресс США
СМИ: сын Байдена приехал в конгресс США давать показания под присягой

Fox News: Хантер Байден приехал в конгресс США давать показания под присягой

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Сын президент США Хантер Байден прибыл в конгресс для дачи показаний под присягой, передает телеканал Fox News.
Он был вызван повесткой в контролируемый республиканцами надзорный комитет палаты представителей, где идет расследование вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
Сам Джо Байден и его родня отвергают обвинения политических оппонентов.
Хантер Байден ранее дважды проигнорировал повестки в конгресс, где были готовы привлекать его к ответственности за неуважение, но в конце концов его адвокатам удалось согласовать дату и формат дачи показаний.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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В миреСШАДжо БайденХантер БайденКонгресс США
 
 
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