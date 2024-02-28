https://ria.ru/20240228/bayden-1929899645.html

Такер Карлсон рассказал, как Байден сможет победить на выборах

Такер Карлсон рассказал, как Байден сможет победить на выборах - РИА Новости, 28.02.2024

Такер Карлсон рассказал, как Байден сможет победить на выборах

Американский президент Джо Байден не может ни говорить, ни ходить, единственный шанс для него переизбраться на грядущих выборах - фальсификация, убежден... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:28

2024-02-28T06:28

2024-02-28T06:28

в мире

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такер карлсон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский президент Джо Байден не может ни говорить, ни ходить, единственный шанс для него переизбраться на грядущих выборах - фальсификация, убежден журналист Такер Карлсон. В ходе интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману Карлсон назвал Байдена "дряхлым", упрекнув президента США в том, что тот "не может говорить, не может ходить". Победа Байдена на предстоящих выборах станет шуткой над демократией, убежден Карлсон. "Дряхлый человек не может быть избран в самой могущественной стране мира, только если не будет фальсификации", - сказал Карлсон. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как говорится в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240226/rezolyutsiyu-1929654998.html

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в мире, сша, джо байден, такер карлсон, дональд трамп