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Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир" - РИА Новости, 28.02.2024
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06:59 28.02.2024 (обновлено: 11:38 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/bank-1929900924.html
Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир"
Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир" - РИА Новости, 28.02.2024
Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир"
Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами российской платежной системы "Мир" из-за новых американских санкций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:59
2024-02-28T11:38
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АЛМА-АТА, 28 фев — РИА Новости. Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами российской платежной системы "Мир" из-за новых американских санкций, сообщили РИА Новости в кредитной организации. &quot;В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года&quot;, — говорится в релизе.О приостановке переводов стало известно 27 февраля. В банке отметили, что рассматривают меры по минимизации риска применения вторичных санкций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, административного или уголовного воздействия.В конце прошлой недели американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир". В НСПК, в свою очередь, заявили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне системы "Мир" нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им карты.
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сша, россия, фридом финанс, в мире
США, Россия, Фридом Финанс, В мире
Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир"

Казахстанский банк "Фридом Финанс" остановил переводы с карт "Мир" из-за санкций

© Фото : "Фридом Финанс""Фридом Финанс"
Фридом Финанс - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : "Фридом Финанс"
"Фридом Финанс". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 28 фев — РИА Новости. Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами российской платежной системы "Мир" из-за новых американских санкций, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
«

"В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года", — говорится в релизе.

О приостановке переводов стало известно 27 февраля.
В банке отметили, что рассматривают меры по минимизации риска применения вторичных санкций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, административного или уголовного воздействия.
В конце прошлой недели американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".
В НСПК, в свою очередь, заявили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне системы "Мир" нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им карты.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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27 февраля, 16:58
 
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