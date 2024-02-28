https://ria.ru/20240228/bank-1929900924.html

Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир"

Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир" - РИА Новости, 28.02.2024

Казахстанский банк остановил переводы с карт "Мир"

Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами российской платежной системы "Мир" из-за новых американских санкций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:59

2024-02-28T06:59

2024-02-28T11:38

сша

россия

фридом финанс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760350909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daef30a0318e6ef7467551c5eed2742c.jpg

АЛМА-АТА, 28 фев — РИА Новости. Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами российской платежной системы "Мир" из-за новых американских санкций, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года", — говорится в релизе.О приостановке переводов стало известно 27 февраля. В банке отметили, что рассматривают меры по минимизации риска применения вторичных санкций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, административного или уголовного воздействия.В конце прошлой недели американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир". В НСПК, в свою очередь, заявили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне системы "Мир" нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им карты.

https://ria.ru/20240227/aktivy-1929825327.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, фридом финанс, в мире