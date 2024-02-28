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Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы - РИА Новости, 28.02.2024
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16:02 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/azerbaydzhan-1930026976.html
Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы
Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы - РИА Новости, 28.02.2024
Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы
Баку может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если права делегации Азербайджана в ПАСЕ не будут восстановлены, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:02
2024-02-28T16:02
азербайджан
ильхам алиев
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
михаэль хармс
баку
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Баку может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если права делегации Азербайджана в ПАСЕ не будут восстановлены, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.&quot;Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи Алиев заявил, что Баку может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если права делегации Азербайджана в ПАСЕ не будут восстановлены&quot;, - говорится в сообщении государственного агентства Азербайджана АзерТадж.По данным агентства, в делегацию, состоящую из руководителей ведущих компаний Федеративной Республики Германия, вошли исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн, исполнительный директор консалтинговой компании Falk Томас Фальк, первый вице-президент компании Uniper Global Commodities SE Уве Фип, директор правления по проектам международной транспортной компании Rhenus Group Генрих Керстгенс, председатель правления Акционерного общества VNG Ульф Хайтмюллер, директор по региональным продажам компании Rohde &amp; Schwarz Виктория Герасимова и исполнительный директор компании HHLA International Филип Свеенс.
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азербайджан, ильхам алиев, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, михаэль хармс, баку
Азербайджан, Ильхам Алиев, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Михаэль Хармс, Баку
Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы

Алиев: Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Баку может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если права делегации Азербайджана в ПАСЕ не будут восстановлены, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи Алиев заявил, что Баку может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если права делегации Азербайджана в ПАСЕ не будут восстановлены", - говорится в сообщении государственного агентства Азербайджана АзерТадж.

По данным агентства, в делегацию, состоящую из руководителей ведущих компаний Федеративной Республики Германия, вошли исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн, исполнительный директор консалтинговой компании Falk Томас Фальк, первый вице-президент компании Uniper Global Commodities SE Уве Фип, директор правления по проектам международной транспортной компании Rhenus Group Генрих Керстгенс, председатель правления Акционерного общества VNG Ульф Хайтмюллер, директор по региональным продажам компании Rohde & Schwarz Виктория Герасимова и исполнительный директор компании HHLA International Филип Свеенс.
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АзербайджанИльхам АлиевСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыМихаэль ХармсБаку
 
 
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