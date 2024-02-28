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Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА
Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА - РИА Новости, 28.02.2024
Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА
Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была атакована пятью ракетами и беспилотником, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:46
2024-02-28T15:46
2024-02-28T15:46
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была атакована пятью ракетами и беспилотником, заявил РИА Новости местный источник. "Пять ракет было выпущено по американской базе на нефтяном месторождении "Омар", они поразили ее южную часть", - сказал источник, добавив, что также базу атаковал беспилотник-камикадзе. Источник сообщил, что в ответ на обстрел базы американская авиация нанесла удары по союзным сирийской армии силам в Дейр-эз-Зоре. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА
Базу США на месторождении нефти в Сирии атаковали пятью ракетами и дроном