https://ria.ru/20240228/armeniya-1930009569.html

Алиев заявил, что Азербайджан не планирует нападать на Армению

Алиев заявил, что Азербайджан не планирует нападать на Армению - РИА Новости, 28.02.2024

Алиев заявил, что Азербайджан не планирует нападать на Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет планов нападения на Армению. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:28

2024-02-28T15:28

2024-02-28T16:53

азербайджан

армения

франция

ильхам алиев

эммануэль макрон

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет планов нападения на Армению.По его словам, обратные утверждения - не что иное, как преднамеренная ложь со стороны президента Франции Эммануэля Макрона."Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи Алиев заявил, что азербайджанская сторона не имеет никаких планов нападения на Армению и что это (утверждения об обратном - ред.) инсинуации президента Франции Эммануэля Макрона", - сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.Алиев добавил, что двойные стандарты стали обычным явлением для ряда международных институтов, в том числе для Евросоюза. "Вызывает разочарование неадекватными заявлениями верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Прежде всего эти его заявления не отражают реальности и противоречат нормам международного права. Во-вторых, азербайджанская сторона расценивает эти заявления как завуалированную угрозу в адрес нашей страны. Так, Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого. Прежде всего откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона", - заявил Алиев. Он также подчеркнул, что все это является частью политики Франции, основанной на демонизации Азербайджана.В состав делегации, состоящей из руководителей ведущих компаний Германии, вошли исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауман, исполнительный директор консалтинговой компании Falk Томас Фальк, первый вице-президент компании Uniper Global Commodities SE Уве Фип, директор правления по проектам международной транспортной компании Rhenus Group Генрих Керстгенс, председатель правления Акционерного общества VNG Ульф Хайтмюллер, директор по региональным продажам компании Rohde & Schwarz Виктория Герасимова и исполнительный директор компании HHLA International Филип Свеенс.

https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html

https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, армения, франция, ильхам алиев, эммануэль макрон, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе