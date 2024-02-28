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Посол России раскритиковал МИД Аргентины за заявления о спецоперации - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html
Посол России раскритиковал МИД Аргентины за заявления о спецоперации
Посол России раскритиковал МИД Аргентины за заявления о спецоперации - РИА Новости, 28.02.2024
Посол России раскритиковал МИД Аргентины за заявления о спецоперации
Россия разочарована заявлением МИД Аргентины по случаю второй годовщины СВО, рассчитывает, что латиноамериканская страна услышит аргументы РФ, заявил посол в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:36
2024-02-28T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аргентина
украина
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Россия разочарована заявлением МИД Аргентины по случаю второй годовщины СВО, рассчитывает, что латиноамериканская страна услышит аргументы РФ, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение", - сказал посол. Заявление начинается с "решительного осуждения вторжения" России на Украину и призыва "прекратить нелегитимное использование силы". При этом указывается, что аргентинское правительство уважает принципы Устава ООН. "В этой связи хотелось бы напомнить, что причиной вмешательства России в ситуацию на Украине стало нападение украинских вооруженных сил на Донбасс в нарушение Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН", - отметил Феоктистов. МИД Аргентины также выразил обеспокоенность по поводу "перемещения детей на Украине и их депортации на территорию РФ". "Получается, что нам ставят в вину спасение детей от варварских бомбежек, осуществляемых киевской хунтой с подачи ее западных друзей, поставляющих дальнобойные артиллерийские системы. Препятствий для воссоединения с семьями у спасенных нет... К своим родителям вернулись уже десятки детей", - подчеркнул посол в комментарии, опубликованном на сайте посольства. "Другое беспочвенное обвинение касается угрозы, которой подвергаются ядерные инфраструктурные объекты якобы из-за действий России. На практике все обстоит с точностью до наоборот: такая опасность действительно существует, но исключительно потому, что украинские формирования раз за разом обстреливают Запорожскую АЭС. Совсем недавно, 14 февраля, при помощи ударных беспилотных аппаратов были атакованы здания комплекса данной атомной станции. Это не единственное нападение такого рода", - указал посол. В сделанном заявлении Аргентина настаивает на урегулировании украинского конфликта через деэскалацию и диалог. "В этой связи напомним, что мы никогда не отказывались от переговоров. В 2022 году состоялось несколько раундов российско-украинских контактов, стороны были близки к мирному соглашению, но в итоге Запад вынудил Киев выйти из этого процесса", - напомнил Феоктистов. "Рассчитываем, что наши аргентинские партнёры объективно проанализируют вышеприведённые факты и услышат нашу аргументацию", - заключил дипломат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
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в мире, россия, аргентина, украина, дмитрий феоктистов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аргентина, Украина, Дмитрий Феоктистов
Посол России раскритиковал МИД Аргентины за заявления о спецоперации

Посол: Россия разочарована словами МИД Аргентины по случаю второй годовщины СВО

© РИА Новости / Игнасио КолоПосол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Игнасио Коло
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Россия разочарована заявлением МИД Аргентины по случаю второй годовщины СВО, рассчитывает, что латиноамериканская страна услышит аргументы РФ, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение", - сказал посол.
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Заявление начинается с "решительного осуждения вторжения" России на Украину и призыва "прекратить нелегитимное использование силы". При этом указывается, что аргентинское правительство уважает принципы Устава ООН. "В этой связи хотелось бы напомнить, что причиной вмешательства России в ситуацию на Украине стало нападение украинских вооруженных сил на Донбасс в нарушение Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН", - отметил Феоктистов.
МИД Аргентины также выразил обеспокоенность по поводу "перемещения детей на Украине и их депортации на территорию РФ". "Получается, что нам ставят в вину спасение детей от варварских бомбежек, осуществляемых киевской хунтой с подачи ее западных друзей, поставляющих дальнобойные артиллерийские системы. Препятствий для воссоединения с семьями у спасенных нет... К своим родителям вернулись уже десятки детей", - подчеркнул посол в комментарии, опубликованном на сайте посольства.
"Другое беспочвенное обвинение касается угрозы, которой подвергаются ядерные инфраструктурные объекты якобы из-за действий России. На практике все обстоит с точностью до наоборот: такая опасность действительно существует, но исключительно потому, что украинские формирования раз за разом обстреливают Запорожскую АЭС. Совсем недавно, 14 февраля, при помощи ударных беспилотных аппаратов были атакованы здания комплекса данной атомной станции. Это не единственное нападение такого рода", - указал посол.
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В сделанном заявлении Аргентина настаивает на урегулировании украинского конфликта через деэскалацию и диалог. "В этой связи напомним, что мы никогда не отказывались от переговоров. В 2022 году состоялось несколько раундов российско-украинских контактов, стороны были близки к мирному соглашению, но в итоге Запад вынудил Киев выйти из этого процесса", - напомнил Феоктистов.
"Рассчитываем, что наши аргентинские партнёры объективно проанализируют вышеприведённые факты и услышат нашу аргументацию", - заключил дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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