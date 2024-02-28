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Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии
Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.02.2024
Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии
Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:59
2024-02-28T20:59
2024-02-28T20:59
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство об аресте Савина Е.Л.", - сказали в суде. Из картотеки суда следует, что блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) МВД в феврале объявило Савина в розыск по статье УК. Год назад столичный суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.
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происшествия, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ
Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии
Следствие призвало суд заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию ВС РФ
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство об аресте Савина Е.Л.", - сказали в суде.
Из картотеки суда следует, что блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)
МВД в феврале объявило Савина в розыск по статье УК.
Год назад столичный суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.
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