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Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.02.2024
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20:59 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/arest-1930085572.html
Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии
Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.02.2024
Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии
Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:59
2024-02-28T20:59
происшествия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство об аресте Савина Е.Л.", - сказали в суде. Из картотеки суда следует, что блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) МВД в феврале объявило Савина в розыск по статье УК. Год назад столичный суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.
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происшествия, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ
Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии

Следствие призвало суд заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию ВС РФ

© Фото : Instagram Евгения СавинаЮрий Семин (слева) и Евгений Савин
Юрий Семин (слева) и Евгений Савин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Instagram Евгения Савина
Юрий Семин (слева) и Евгений Савин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство об аресте Савина Е.Л.", - сказали в суде.
Из картотеки суда следует, что блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)
МВД в феврале объявило Савина в розыск по статье УК.
Год назад столичный суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.
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