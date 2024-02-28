https://ria.ru/20240228/arest-1930085572.html

Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии

Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.02.2024

Следствие призвало заочно арестовать блогера КраСаву за дискредитацию армии

Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:59

2024-02-28T20:59

2024-02-28T20:59

происшествия

москва

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать блогера и экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство об аресте Савина Е.Л.", - сказали в суде. Из картотеки суда следует, что блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) МВД в феврале объявило Савина в розыск по статье УК. Год назад столичный суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.

https://ria.ru/20240227/diskreditatsiya-1929839296.html

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происшествия, москва, вооруженные силы рф