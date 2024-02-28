https://ria.ru/20240228/arest-1929889878.html
Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине
Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине
Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:11
2024-02-28T02:11
2024-02-28T02:11
москва
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщили РИА Новости в суде. "Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего, он объявлен в федеральный и международный розыск. Ранее СК РФ заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили. По данным следствия, в 2014 году он создал "Грузинский национальный легион" и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.
https://ria.ru/20231118/naemnik-1910227432.html
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал главаря "грузинского легиона" на Украине
Суд в Москве заочно арестовал главаря воюющего за Украину "грузинского легиона"