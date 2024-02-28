https://ria.ru/20240228/alibasov-1929989161.html

Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы

Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы - РИА Новости, 28.02.2024

Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:21

2024-02-28T14:21

2024-02-28T14:23

бари алибасов

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА Новости его сын. Ранее Алибасов-младший сообщал РИА Новости, что продюсер находится в сознании в реанимации Боткинской больницы и "рвется домой". "Завтра-послезавтра выписка… Название диагноза – "неподтвержденный инсульт". Он попал в больницу, как только у него начинался инсульт, поэтому его удалось спасти", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html

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бари алибасов, общество