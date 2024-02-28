Рейтинг@Mail.ru
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 28.02.2024 (обновлено: 14:23 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/alibasov-1929989161.html
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы - РИА Новости, 28.02.2024
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:21
2024-02-28T14:23
бари алибасов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ae26a09e0b24421623a7c68b746ab45.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА Новости его сын. Ранее Алибасов-младший сообщал РИА Новости, что продюсер находится в сознании в реанимации Боткинской больницы и "рвется домой". "Завтра-послезавтра выписка… Название диагноза – "неподтвержденный инсульт". Он попал в больницу, как только у него начинался инсульт, поэтому его удалось спасти", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055328_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_99c4f50c5fb0b73e82b2b45a7cc20df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бари алибасов, общество
Бари Алибасов, Общество
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы

Сын: Алибасова выпишут из больницы в ближайшие два дня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА Новости его сын.
Ранее Алибасов-младший сообщал РИА Новости, что продюсер находится в сознании в реанимации Боткинской больницы и "рвется домой".
«
"Завтра-послезавтра выписка… Название диагноза – "неподтвержденный инсульт". Он попал в больницу, как только у него начинался инсульт, поэтому его удалось спасти", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции.
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз
24 января, 00:46
 
Бари АлибасовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала