https://ria.ru/20240228/alibasov-1929989161.html
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы - РИА Новости, 28.02.2024
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:21
2024-02-28T14:21
2024-02-28T14:23
бари алибасов
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА Новости его сын. Ранее Алибасов-младший сообщал РИА Новости, что продюсер находится в сознании в реанимации Боткинской больницы и "рвется домой". "Завтра-послезавтра выписка… Название диагноза – "неподтвержденный инсульт". Он попал в больницу, как только у него начинался инсульт, поэтому его удалось спасти", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html
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бари алибасов, общество
Сын Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы
Сын: Алибасова выпишут из больницы в ближайшие два дня
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов будет выписан из больницы до конца рабочей недели, врачи поставили ему диагноз "неподтвержденный инсульт", сообщил РИА Новости его сын.
Ранее Алибасов-младший сообщал РИА Новости, что продюсер находится в сознании в реанимации Боткинской больницы и "рвется домой".
«
"Завтра-послезавтра выписка… Название диагноза – "неподтвержденный инсульт". Он попал в больницу, как только у него начинался инсульт, поэтому его удалось спасти", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции.
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