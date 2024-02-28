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Минфин анонсировал запуск механизма обмена замороженных активов - РИА Новости, 28.02.2024
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15:58 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/aktivy-1930025834.html
Минфин анонсировал запуск механизма обмена замороженных активов
Минфин анонсировал запуск механизма обмена замороженных активов - РИА Новости, 28.02.2024
Минфин анонсировал запуск механизма обмена замороженных активов
Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:58
2024-02-28T15:58
экономика
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире". "Механизм (обмена замороженными активами — ред.) нацелен на российских инвесторов, 3 миллионов человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах... Мы ожидаем, что все юридические тонкости будут одобрены, ожидаем, что все юридические тонкости урегулируем и решение будет принято", — сказал он. "Я думаю, нам осталось не очень долго, нескольких недель", — уточнил Моисеев. "В целом подходы были одобрены. Рассчитываю, что какое-то более предметное определение будет в течение марта-месяца. Предполагается, что обмен активами будет в течение полугода работать", — также отметил он.
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экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России
Минфин анонсировал запуск механизма обмена замороженных активов

Моисеев: обмен замороженных активов начнет работать в течение нескольких недель

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире".
"Механизм (обмена замороженными активами — ред.) нацелен на российских инвесторов, 3 миллионов человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах... Мы ожидаем, что все юридические тонкости будут одобрены, ожидаем, что все юридические тонкости урегулируем и решение будет принято", — сказал он.
"Я думаю, нам осталось не очень долго, нескольких недель", — уточнил Моисеев.
"В целом подходы были одобрены. Рассчитываю, что какое-то более предметное определение будет в течение марта-месяца. Предполагается, что обмен активами будет в течение полугода работать", — также отметил он.
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