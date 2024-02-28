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В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова - РИА Новости, 28.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:24 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/agalarov-1929920261.html
В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова
В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова - РИА Новости, 28.02.2024
В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова
Концерт исполнителя Emin (Эмин Агаларов) в Челябинске, запланированный на 5 марта, отменен, сообщается на сайте городских зрелищных касс. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:24
2024-02-28T10:24
культура
челябинск
екатеринбург
тюмень
эмин агаларов
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Концерт исполнителя Emin (Эмин Агаларов) в Челябинске, запланированный на 5 марта, отменен, сообщается на сайте городских зрелищных касс. "Концерт исполнителя Emin, запланированный на 5 марта 2024 года в театре оперы и балета имени М. И. Глинки, отменен", - говорится в сообщении. На странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте" так же указывается, что концерт в Челябинске отменен. "Челябинск - отмена, возврат билетов в месте приобретения", - поясняется в сообщении. При этом обозначены новые даты концертов: 24 марта – Екатеринбург, 25 марта – Тюмень. В связи с чем отменяются и переносятся выступления, не указывается.
https://ria.ru/20230425/kontserty-1867402353.html
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челябинск, екатеринбург, тюмень, эмин агаларов
Культура, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Эмин Агаларов
В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова

В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова, о причинах не сообщается

© Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в медиабанкПевец Эмин Агаларов
Певец Эмин Агаларов
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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Певец Эмин Агаларов. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Концерт исполнителя Emin (Эмин Агаларов) в Челябинске, запланированный на 5 марта, отменен, сообщается на сайте городских зрелищных касс.
«
"Концерт исполнителя Emin, запланированный на 5 марта 2024 года в театре оперы и балета имени М. И. Глинки, отменен", - говорится в сообщении.
На странице исполнителя в соцсети "ВКонтакте" так же указывается, что концерт в Челябинске отменен. "Челябинск - отмена, возврат билетов в месте приобретения", - поясняется в сообщении. При этом обозначены новые даты концертов: 24 марта – Екатеринбург, 25 марта – Тюмень.
В связи с чем отменяются и переносятся выступления, не указывается.
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КультураЧелябинскЕкатеринбургТюменьЭмин Агаларов
 
 
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