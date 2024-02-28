https://ria.ru/20240228/aes-1929995934.html
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома" - РИА Новости, 28.02.2024
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"
"Росатом" видит со стороны ЮАР очень большой спрос на плавучие АЭС, которые предлагает Россия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:40
2024-02-28T14:40
2024-02-28T14:40
юар
россия
алексей лихачев
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Росатом" видит со стороны ЮАР очень большой спрос на плавучие АЭС, которые предлагает Россия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Россией по мирному атому, отметил Лихачев на правительственном часе в Госдуме. "В том числе очень большой спрос на плавучие атомные электростанции", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, россия, алексей лихачев, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ЮАР, Россия, Алексей Лихачев, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"
Лихачев: "Росатом" видит большой спрос на плавучие АЭС со стороны ЮАР