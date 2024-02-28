Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома" - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/aes-1929995934.html
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома" - РИА Новости, 28.02.2024
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"
"Росатом" видит со стороны ЮАР очень большой спрос на плавучие АЭС, которые предлагает Россия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:40
2024-02-28T14:40
юар
россия
алексей лихачев
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_0:3:1330:751_1920x0_80_0_0_66ff88907fd24a883435c64b156ccad3.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Росатом" видит со стороны ЮАР очень большой спрос на плавучие АЭС, которые предлагает Россия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Россией по мирному атому, отметил Лихачев на правительственном часе в Госдуме. "В том числе очень большой спрос на плавучие атомные электростанции", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_164:0:1167:752_1920x0_80_0_0_ebe439e989590f61811304ce9843da2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, россия, алексей лихачев, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ЮАР, Россия, Алексей Лихачев, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"

Лихачев: "Росатом" видит большой спрос на плавучие АЭС со стороны ЮАР

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов"
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
Перейти в медиабанк
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Росатом" видит со стороны ЮАР очень большой спрос на плавучие АЭС, которые предлагает Россия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Россией по мирному атому, отметил Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
"В том числе очень большой спрос на плавучие атомные электростанции", - добавил глава "Росатома".
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
28 сентября 2023, 01:26
 
ЮАРРоссияАлексей ЛихачевТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала