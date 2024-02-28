https://ria.ru/20240228/aes-1929995934.html

Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"

Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома" - РИА Новости, 28.02.2024

Лихачев рассказал об интересе ЮАР к плавучим АЭС от "Росатома"

"Росатом" видит со стороны ЮАР очень большой спрос на плавучие АЭС, которые предлагает Россия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:40

2024-02-28T14:40

2024-02-28T14:40

юар

россия

алексей лихачев

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_0:3:1330:751_1920x0_80_0_0_66ff88907fd24a883435c64b156ccad3.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Росатом" видит со стороны ЮАР очень большой спрос на плавучие АЭС, которые предлагает Россия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Россией по мирному атому, отметил Лихачев на правительственном часе в Госдуме. "В том числе очень большой спрос на плавучие атомные электростанции", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юар, россия, алексей лихачев, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"