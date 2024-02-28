https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2024
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии
Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:59
2024-02-28T13:59
2024-02-28T14:31
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
космос - риа наука
алексей лихачев
белорусская аэс
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух блоков на юге страны, "Росатом" готов в этом участвовать, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко после полной сдачи в эксплуатацию построенной с участием России Белорусской АЭС выразил пожелание о расширении объемов атомной генерации стране, напомнил Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Сейчас два наших минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей", - сказал Лихачев."Есть опция построить третий блок на Островце (на площадке Белорусской АЭС). Есть опция построить на юге Белоруссии двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924156461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука, алексей лихачев, белорусская аэс, россия
Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Космос - РИА Наука, Алексей Лихачев, Белорусская АЭС, Россия
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии
Лихачев: Москва и Минск обсуждают вариант строительства АЭС на юге Белоруссии
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух блоков на юге страны, "Росатом" готов в этом участвовать, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
после полной сдачи в эксплуатацию построенной с участием России Белорусской АЭС
выразил пожелание о расширении объемов атомной генерации стране, напомнил Лихачев на правительственном часе в Госдуме
.
"Сейчас два наших минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей", - сказал Лихачев.
"Есть опция построить третий блок на Островце (на площадке Белорусской АЭС). Есть опция построить на юге Белоруссии двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - добавил Лихачев.
Белоруссия стала атомной державой, заявил Путин