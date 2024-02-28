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"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2024
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13:59 28.02.2024 (обновлено: 14:31 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2024
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии
Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:59
2024-02-28T14:31
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
космос - риа наука
алексей лихачев
белорусская аэс
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух блоков на юге страны, "Росатом" готов в этом участвовать, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко после полной сдачи в эксплуатацию построенной с участием России Белорусской АЭС выразил пожелание о расширении объемов атомной генерации стране, напомнил Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Сейчас два наших минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей", - сказал Лихачев."Есть опция построить третий блок на Островце (на площадке Белорусской АЭС). Есть опция построить на юге Белоруссии двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - добавил Лихачев.
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белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука, алексей лихачев, белорусская аэс, россия
Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Космос - РИА Наука, Алексей Лихачев, Белорусская АЭС, Россия
"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии

Лихачев: Москва и Минск обсуждают вариант строительства АЭС на юге Белоруссии

© Фото : Белорусская атомная электростанцияБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Белорусская атомная электростанция
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух блоков на юге страны, "Росатом" готов в этом участвовать, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после полной сдачи в эксплуатацию построенной с участием России Белорусской АЭС выразил пожелание о расширении объемов атомной генерации стране, напомнил Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
"Сейчас два наших минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей", - сказал Лихачев.
"Есть опция построить третий блок на Островце (на площадке Белорусской АЭС). Есть опция построить на юге Белоруссии двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - добавил Лихачев.
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БелоруссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Космос - РИА НаукаАлексей ЛихачевБелорусская АЭСРоссия
 
 
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