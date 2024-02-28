https://ria.ru/20240228/aes-1929982226.html

"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии

"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2024

"Росатом" прорабатывает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии

Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:59

2024-02-28T13:59

2024-02-28T14:31

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

космос - риа наука

алексей лихачев

белорусская аэс

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва и Минск изучают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Белоруссии, рассматривается перспектива сооружения АЭС из двух блоков на юге страны, "Росатом" готов в этом участвовать, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко после полной сдачи в эксплуатацию построенной с участием России Белорусской АЭС выразил пожелание о расширении объемов атомной генерации стране, напомнил Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Сейчас два наших минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей", - сказал Лихачев."Есть опция построить третий блок на Островце (на площадке Белорусской АЭС). Есть опция построить на юге Белоруссии двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - добавил Лихачев.

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белоруссия

россия

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Кирилл Волков

белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука, алексей лихачев, белорусская аэс, россия