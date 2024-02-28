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"Росатом" построит вторую АЭС в Турции - РИА Новости, 28.02.2024
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13:56 28.02.2024 (обновлено: 14:07 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/aes-1929981379.html
"Росатом" построит вторую АЭС в Турции
"Росатом" построит вторую АЭС в Турции - РИА Новости, 28.02.2024
"Росатом" построит вторую АЭС в Турции
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:56
2024-02-28T14:07
турция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.
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турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, госдума рф, в мире
Турция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Госдума РФ, В мире
"Росатом" построит вторую АЭС в Турции

Лихачев: Анкара приняла решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в Турции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.
По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
"Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.
Турция - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина
4 февраля, 20:57
 
ТурцияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевГосдума РФВ мире
 
 
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