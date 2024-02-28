https://ria.ru/20240228/aes-1929981379.html

"Росатом" построит вторую АЭС в Турции

"Росатом" построит вторую АЭС в Турции - РИА Новости, 28.02.2024

"Росатом" построит вторую АЭС в Турции

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:56

2024-02-28T13:56

2024-02-28T14:07

турция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ссылаясь на заявление президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкарой принято политическое решение доверить "Росатому" строить вторую АЭС в стране.По второй в Турции атомной станции "ведутся очень активные переговоры", сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме."Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html

турция

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турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, госдума рф, в мире