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В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - РИА Новости, 27.02.2024
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11:55 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/zvartnots-1929731095.html
В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц
В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - РИА Новости, 27.02.2024
В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц
Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц". РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:55
2024-02-27T11:55
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц". На брифинге во вторник Симонян заявил, что не участвовал в обсуждениях этого вопроса, но не исключил, что такие обсуждения могли быть с силовиками и представителями соответствующих органов. "Считаю, было бы правильнее, чтобы они (российские пограничники - ред.) ушли оттуда... Мы сами защитим границы нашей страны, а я не уверен, что они защитят границы нашей страны... Несколько раз было доказано, что они не защитили и подчас делали все, чтобы эти границы были более уязвимыми", - заявил Симонян, отвечая на вопрос о возможности вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта. Отвечая на следующий вопрос - предполагает ли подобная логика вывод российской военной базы из Армении? - Симонян призвал не забегать вперед. "Обсудим - поймем. Нельзя бросаться из крайности в крайность", - сказал спикер. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами обеих стран.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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армения, ереван, в мире, россия, пограничное управление фсб рф
Армения, Ереван, В мире, Россия, Пограничное управление ФСБ РФ
В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

Ален Симонян: было бы правильно, чтобы российские пограничники покинули Звартноц

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
Международный аэропорт Звартноц. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц".
На брифинге во вторник Симонян заявил, что не участвовал в обсуждениях этого вопроса, но не исключил, что такие обсуждения могли быть с силовиками и представителями соответствующих органов.
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"Считаю, было бы правильнее, чтобы они (российские пограничники - ред.) ушли оттуда... Мы сами защитим границы нашей страны, а я не уверен, что они защитят границы нашей страны... Несколько раз было доказано, что они не защитили и подчас делали все, чтобы эти границы были более уязвимыми", - заявил Симонян, отвечая на вопрос о возможности вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта.
Отвечая на следующий вопрос - предполагает ли подобная логика вывод российской военной базы из Армении? - Симонян призвал не забегать вперед. "Обсудим - поймем. Нельзя бросаться из крайности в крайность", - сказал спикер.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами обеих стран.
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АрменияЕреванВ миреРоссияПограничное управление ФСБ РФ
 
 
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