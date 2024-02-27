https://ria.ru/20240227/zvartnots-1929731095.html

В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - РИА Новости, 27.02.2024

В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц". РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:55

2024-02-27T11:55

2024-02-27T11:55

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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц". На брифинге во вторник Симонян заявил, что не участвовал в обсуждениях этого вопроса, но не исключил, что такие обсуждения могли быть с силовиками и представителями соответствующих органов. "Считаю, было бы правильнее, чтобы они (российские пограничники - ред.) ушли оттуда... Мы сами защитим границы нашей страны, а я не уверен, что они защитят границы нашей страны... Несколько раз было доказано, что они не защитили и подчас делали все, чтобы эти границы были более уязвимыми", - заявил Симонян, отвечая на вопрос о возможности вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта. Отвечая на следующий вопрос - предполагает ли подобная логика вывод российской военной базы из Армении? - Симонян призвал не забегать вперед. "Обсудим - поймем. Нельзя бросаться из крайности в крайность", - сказал спикер. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами обеих стран.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, ереван, в мире, россия, пограничное управление фсб рф