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В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Журавеля - РИА Новости, 27.02.2024
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13:18 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929756400.html
В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Журавеля
В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Журавеля - РИА Новости, 27.02.2024
В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Журавеля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Никиты Журавеля, который сжег Коран, отметив, что это не вопрос к... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:18
2024-02-27T13:18
происшествия
россия
грозный
волгоград
дмитрий песков
никита журавель
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Никиты Журавеля, который сжег Коран, отметив, что это не вопрос к Кремлю, так как администрация президента судебные решения не комментирует. Во вторник суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Молодой человек был задержан в мае 2023 года в Волгограде, арестован и впоследствии этапирован в Чечню. Защита заявила, что приговор будет обжалован. "Это не вопрос администрации президента. Мы, вы знаете, судебные решения никак не комментируем", - сказал Песков.
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происшествия, россия, грозный, волгоград, дмитрий песков, никита журавель
Происшествия, Россия, Грозный, Волгоград, Дмитрий Песков, Никита Журавель
В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Журавеля

Песков оставил без комментариев решение суда по делу сжегшего Коран Журавеля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Никиты Журавеля, который сжег Коран, отметив, что это не вопрос к Кремлю, так как администрация президента судебные решения не комментирует.
Во вторник суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Молодой человек был задержан в мае 2023 года в Волгограде, арестован и впоследствии этапирован в Чечню. Защита заявила, что приговор будет обжалован.
«
"Это не вопрос администрации президента. Мы, вы знаете, судебные решения никак не комментируем", - сказал Песков.
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ПроисшествияРоссияГрозныйВолгоградДмитрий ПесковНикита Журавель
 
 
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