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Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами - РИА Новости, 27.02.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:24 27.02.2024 (обновлено: 11:42 27.02.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929724704.html
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами - РИА Новости, 27.02.2024
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:24
2024-02-27T11:42
религия
происшествия
никита журавель
грозный
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Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает
грозный
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353
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Извинения Никиты Журавеля, получившего срок за сожжение Корана
Сжегший Коран Никита Журавель после приговора вновь извинился перед мусульманами и рассказал, что за свою безопасность не переживает.
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происшествия, никита журавель, грозный, видео
Религия, Происшествия, Никита Журавель, Грозный
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает
2024-02-27T11:24
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Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами

Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам

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Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает
 
РелигияПроисшествияНикита ЖуравельГрозный
 
 
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