https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929724704.html

Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами

Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами - РИА Новости, 27.02.2024

Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами

Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:24

2024-02-27T11:24

2024-02-27T11:42

религия

происшествия

никита журавель

грозный

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Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает

грозный

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извинения Никиты Журавеля, получившего срок за сожжение Корана Сжегший Коран Никита Журавель после приговора вновь извинился перед мусульманами и рассказал, что за свою безопасность не переживает. 2024-02-27T11:24 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, никита журавель, грозный, видео