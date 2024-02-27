https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929724704.html
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами - РИА Новости, 27.02.2024
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:24
2024-02-27T11:24
2024-02-27T11:42
религия
происшествия
никита журавель
грозный
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Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает
грозный
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Извинения Никиты Журавеля, получившего срок за сожжение Корана
Сжегший Коран Никита Журавель после приговора вновь извинился перед мусульманами и рассказал, что за свою безопасность не переживает.
2024-02-27T11:24
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, никита журавель, грозный, видео
Религия, Происшествия, Никита Журавель, Грозный
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам и заявил, что за свою безопасность не переживает
2024-02-27T11:24
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PT1M19S
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз принес извинения всем мусульманам