https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929793296.html

Лавров считает, что предложение Зеленского России будет ультиматумом

Лавров считает, что предложение Зеленского России будет ультиматумом - РИА Новости, 27.02.2024

Лавров считает, что предложение Зеленского России будет ультиматумом

Готовящееся режимом Владимира Зеленского предложение России по урегулированию конфликта — очевидный ультиматум, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:02

2024-02-27T15:02

2024-02-27T15:37

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

владимир зеленский

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Готовящееся режимом Владимира Зеленского предложение России по урегулированию конфликта — очевидный ультиматум, заявил глава МИД России Сергей Лавров.На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров напомнил, что Владимир Зеленский и глава офиса Зеленского Андрей Ермак высказывали схожую мысль о том, что "мы (без участия России - ред.) соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а потом передадим ее России"."Он (Зеленский) сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал Лавров.По словам министра, работа на основе "формулы" Зеленского - тупиковый путь к урегулированию конфликта на Украине, хотя на этой основе и готовы действовать западные страны, в том числе Швейцария.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр