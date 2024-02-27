https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929693155.html

Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ

Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024

Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ

Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:13

2024-02-27T09:13

2024-02-27T09:13

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ не смогут обороняться без помощи США, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. "Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — заявил он. Зеленский добавил, что от помощи США зависит положение Украины на поле боя. "Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — сказал он. Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что законодателей не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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