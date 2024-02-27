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Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929693155.html
Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ
Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ
Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:13
2024-02-27T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ не смогут обороняться без помощи США, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. "Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — заявил он. Зеленский добавил, что от помощи США зависит положение Украины на поле боя. "Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — сказал он. Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что законодателей не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ

Зеленский заявил, что ВСУ не смогут удерживать оборону без помощи США

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ не смогут обороняться без помощи США, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — заявил он.
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Зеленский добавил, что от помощи США зависит положение Украины на поле боя.

"Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — сказал он.

Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что законодателей не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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