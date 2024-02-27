Не будут готовы. Зеленский сделал важное заявление о ВСУ
Зеленский заявил, что ВСУ не смогут удерживать оборону без помощи США
© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ не смогут обороняться без помощи США, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — заявил он.
"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", — заявил он.
Зеленский добавил, что от помощи США зависит положение Украины на поле боя.
"Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — сказал он.
Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
"Движение, успех, продвижение вперед – все зависит от США", — сказал он.
Американские власти заявляют, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что законодателей не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.