https://ria.ru/20240227/zadachi-1929830807.html

Тверской губернатор определил главные задачи в рамках подготовки к посевной

Тверской губернатор определил главные задачи в рамках подготовки к посевной - РИА Новости, 27.02.2024

Тверской губернатор определил главные задачи в рамках подготовки к посевной

Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил ключевые задачи в АПК на 2024 год – увеличение посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:20

2024-02-27T17:20

2024-02-27T17:20

тверская область

игорь руденя

тверская область

ржев

кашин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил ключевые задачи в АПК на 2024 год – увеличение посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития национальной экономики. Результатом системной работы стали рекордные урожаи, которые собирают аграрии Российской Федерации, решение задач по продовольственной безопасности страны. Тверская область активно участвует в этой работе. По итогам прошлого года отмечен существенный рост производства картофеля, зерновых культур. Своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ является залогом дальнейшего роста производства продукции растениеводства в Верхневолжье", – отметил Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба. По прогнозам, общая площадь посевов в этом году составит около 442 тысяч гектаров. Преимущественно в регионе выращивают яровые, озимые зерновые, кормовые и технические культуры, картофель и овощи. Старт посевной кампании запланирован в середине апреля. Традиционно первыми начинают работы хозяйства юго-западных территорий Тверской области. В этом году финансовую помощь в АПК предполагается обеспечить в объеме порядка 1,3 миллиарда рублей. Из них 93,1 миллиона рублей предусмотрено на весенние полевые работы. Глава региона отметил, что по итогам состоявшейся накануне встречи с сельхозпроизводителями региона принято решение по увеличению объемов финансирования отрасли сельского хозяйства в дополнение к предусмотренным средствам. Губернатор поставил задачу – обеспечить своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозпредприятий. Среди ключевых направлений сегодня – финансовая помощь на проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство, реализацию зерна, производство молока, картофеля, овощей. Также особое внимание уделено готовности техники. Сейчас показатели по разным ее видам составляют от 81% до 97%. В 2024 году в сельскохозяйственных работах будет задействовано порядка четыре тысячи машин и оборудования: сеялок, плугов, культиваторов, добавили в пресс-службе. Для обеспечения в период весенних полевых работ кадровых потребностей активно привлекаются представители профильных учреждений образования и науки. В этом году планируется задействовать 340 практикантов. Свыше 200 студентов колледжей и сельхозакадемии области прошли обучение по направлению "Тракторист-машинист". На полях также будут трудиться сельскохозяйственные стройотряды из колледжей Ржева, Западной Двины, Кашина и Калашниково. Ребятам обеспечат проживание, питание и трансфер до места работы с оплатой труда, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что в Тверской области ежегодно действует региональный штаб по подготовке и организации проведения сезонных работ. В том числе, в оперативном режиме штаб обеспечивает решение вопросов, возникающих у сельхозтоваропроизводителей при проведении сезонных работ.

https://ria.ru/20240220/zadachi-1928526627.html

https://ria.ru/20240226/posevnaya-1929624770.html

тверская область

ржев

кашин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, ржев, кашин