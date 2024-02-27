В Москве заметили ядерные комплексы

МО: колонна ПГРК "Ярс" направляется в Подмосковье в рамках подготовки к 9 Мая
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)
Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)