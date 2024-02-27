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В Москве заметили ядерные комплексы - РИА Новости, 27.02.2024
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01:04 27.02.2024 (обновлено: 12:36 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/yars-1929672436.html
В Москве заметили ядерные комплексы
В Москве заметили ядерные комплексы - РИА Новости, 27.02.2024
В Москве заметили ядерные комплексы
На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" вместе с многоцелевой машиной... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:04
2024-02-27T12:36
россия
московская область (подмосковье)
москва
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" вместе с многоцелевой машиной сопровождения, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняют в Минобороны России, ПГРК направляется в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы. Пусковая установка комплекса "Ярс" вместе с многоцелевой машиной сопровождения проследовала вечером в сторону области. Минобороны сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади. Маршрут колонны проходит по трассе М7. Тренировки парадных расчетов к 9 Мая обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабине.
https://ria.ru/20240102/voyska-1919499990.html
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россия, московская область (подмосковье), москва, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Москве заметили ядерные комплексы

МО: колонна ПГРК "Ярс" направляется в Подмосковье в рамках подготовки к 9 Мая

© РИА Новости / Минобороны РФКолонна ПГРК "Ярс" совершает марш для подготовки к военному параду 9 мая. 27 февраля 2024
Колонна ПГРК Ярс совершает марш для подготовки к военному параду 9 мая. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Колонна ПГРК "Ярс" совершает марш для подготовки к военному параду 9 мая. 27 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" вместе с многоцелевой машиной сопровождения, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняют в Минобороны России, ПГРК направляется в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

Колонна ПГРК Ярс совершает марш для подготовки к военному параду 9 мая

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

Колонна ПГРК Ярс совершает марш для подготовки к военному параду 9 мая

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

Колонна ПГРК Ярс совершает марш для подготовки к военному параду 9 мая

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 3

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 3

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 3

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш по Московской области (маршрут колонны проходит в том числе по МКАД)

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 3
Пусковая установка комплекса "Ярс" вместе с многоцелевой машиной сопровождения проследовала вечером в сторону области.
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс, которую загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области
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2 января, 18:33
Минобороны сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади. Маршрут колонны проходит по трассе М7.
Тренировки парадных расчетов к 9 Мая обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабине.
Космодром Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Российские ядерные силы обеспечены инфраструктурой, заявили в Минобороны
26 января, 14:44
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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