https://ria.ru/20240227/yars-1929672436.html

В Москве заметили ядерные комплексы

В Москве заметили ядерные комплексы - РИА Новости, 27.02.2024

В Москве заметили ядерные комплексы

На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" вместе с многоцелевой машиной... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:04

2024-02-27T01:04

2024-02-27T12:36

россия

московская область (подмосковье)

москва

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" вместе с многоцелевой машиной сопровождения, передает корреспондент РИА Новости. Как уточняют в Минобороны России, ПГРК направляется в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы. Пусковая установка комплекса "Ярс" вместе с многоцелевой машиной сопровождения проследовала вечером в сторону области. Минобороны сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади. Маршрут колонны проходит по трассе М7. Тренировки парадных расчетов к 9 Мая обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабине.

https://ria.ru/20240102/voyska-1919499990.html

https://ria.ru/20240126/rossiya-1923664174.html

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россия, московская область (подмосковье), москва, вооруженные силы рф, безопасность