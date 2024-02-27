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В Полтаве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Полтаве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T03:32
2024-02-27T03:32
2024-02-27T03:37
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Полтаве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Полтаве раздались звуки взрывов", — говорится в посте.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области наряду с Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской объявлена воздушная тревога. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Полтаве прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Полтаве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога