https://ria.ru/20240227/vzryv-1929881589.html

Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе

Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе - РИА Новости, 27.02.2024

Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе

Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов в Одессе. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T23:48

2024-02-27T23:48

2024-02-27T23:48

специальная военная операция на украине

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одесса

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов в Одессе. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении одесского издания "Думская" в Telegram-канале. Позднее издание сообщило об еще двух взрывах. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

россия

одесса

харьковская область

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в мире, россия, одесса, харьковская область, вооруженные силы украины