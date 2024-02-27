Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/vzryv-1929881589.html
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе - РИА Новости, 27.02.2024
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе
Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов в Одессе. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:48
2024-02-27T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов в Одессе. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении одесского издания "Думская" в Telegram-канале. Позднее издание сообщило об еще двух взрывах. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
россия
одесса
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, одесса, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе

"Думская": в Одессе прогремели две серии взрывов

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов в Одессе.
"Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении одесского издания "Думская" в Telegram-канале.
Позднее издание сообщило об еще двух взрывах.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте
6 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала