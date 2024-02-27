https://ria.ru/20240227/vzryv-1929881589.html
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе - РИА Новости, 27.02.2024
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе
Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов в Одессе. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:48
2024-02-27T23:48
2024-02-27T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов в Одессе. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении одесского издания "Думская" в Telegram-канале. Позднее издание сообщило об еще двух взрывах. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
россия
одесса
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесса, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Одессе
"Думская": в Одессе прогремели две серии взрывов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Украинские СМИ сообщают о двух сериях взрывов
в Одессе.
"Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении одесского издания "Думская" в Telegram-канале.
Позднее издание сообщило об еще двух взрывах.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте