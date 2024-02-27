https://ria.ru/20240227/vybory-1929683513.html

В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента

В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 27.02.2024

В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области с Тындинского округа, участковая комиссия направилась к... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T06:11

2024-02-27T06:11

2024-02-27T11:04

выборы президента россии — 2024

политика

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области с Тындинского округа, участковая комиссия направилась к золотодобытчикам, сообщает избирательная комиссия региона. "Досрочное голосование по выборам президента России стартовало в Амурской области. Первой к своим избирателям сегодня, в пять утра (23:00 мск), выехала участковая комиссия из села Соловьевск Тындинского округа", — говорится в сообщении.Добираться к золотодобытчикам в АО "Прииск Соловьевский" комиссия будет почти шесть часов. "На участке "Арчикой" нас ждут порядка 300 избирателей. Голосовать работники прииска будут как на рабочих местах во время обеденного перерыва, так и во время пересменки", — рассказала заместитель председателя участковой комиссии Анна Райс. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях продлится до 14 марта. Проголосовать заранее смогут около пяти тысяч амурчан в Тындинском, Зейском, Сковородинском, Шимановском округах, также в Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском районах. Это жители маленьких отдаленных сел, оленеводы, метеорологи, пограничники, военные строители, дорожники, мостовики. Добираться к избирателям предстоит в том числе на вертолете, грузовике ЗиЛ, внедорожнике УАЗ, гусеничном тягаче, легковом автомобиле повышенной проходимости, уточнили в региональном избиркоме.

https://ria.ru/20240225/golosovanie-1928944200.html

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политика, россия, амурская область