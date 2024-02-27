Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:11 27.02.2024 (обновлено: 11:04 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/vybory-1929683513.html
В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента
В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 27.02.2024
В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области с Тындинского округа, участковая комиссия направилась к... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T06:11
2024-02-27T11:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929713310_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_354b222a46f1f0488473261b9e9dbb42.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области с Тындинского округа, участковая комиссия направилась к золотодобытчикам, сообщает избирательная комиссия региона. &quot;Досрочное голосование по выборам президента России стартовало в Амурской области. Первой к своим избирателям сегодня, в пять утра (23:00 мск), выехала участковая комиссия из села Соловьевск Тындинского округа&quot;, — говорится в сообщении.Добираться к золотодобытчикам в АО "Прииск Соловьевский" комиссия будет почти шесть часов. "На участке "Арчикой" нас ждут порядка 300 избирателей. Голосовать работники прииска будут как на рабочих местах во время обеденного перерыва, так и во время пересменки", — рассказала заместитель председателя участковой комиссии Анна Райс. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях продлится до 14 марта. Проголосовать заранее смогут около пяти тысяч амурчан в Тындинском, Зейском, Сковородинском, Шимановском округах, также в Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском районах. Это жители маленьких отдаленных сел, оленеводы, метеорологи, пограничники, военные строители, дорожники, мостовики. Добираться к избирателям предстоит в том числе на вертолете, грузовике ЗиЛ, внедорожнике УАЗ, гусеничном тягаче, легковом автомобиле повышенной проходимости, уточнили в региональном избиркоме.
https://ria.ru/20240225/golosovanie-1928944200.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929713310_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0d2c867ecbfb40e682721ee6af4c230c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, амурская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Амурская область
В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента России началось в Амурской области

© Фото : Амуризбирком/TelegramДосрочное голосование по выборам президента России в Амурской области. 27 февраля 2024
Досрочное голосование по выборам президента России в Амурской области. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Амуризбирком/Telegram
Досрочное голосование по выборам президента России в Амурской области. 27 февраля 2024
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области с Тындинского округа, участковая комиссия направилась к золотодобытчикам, сообщает избирательная комиссия региона.
«

"Досрочное голосование по выборам президента России стартовало в Амурской области. Первой к своим избирателям сегодня, в пять утра (23:00 мск), выехала участковая комиссия из села Соловьевск Тындинского округа", говорится в сообщении.

Добираться к золотодобытчикам в АО "Прииск Соловьевский" комиссия будет почти шесть часов.
"На участке "Арчикой" нас ждут порядка 300 избирателей. Голосовать работники прииска будут как на рабочих местах во время обеденного перерыва, так и во время пересменки", — рассказала заместитель председателя участковой комиссии Анна Райс.
Члены избирательной комиссии на выездном досрочном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Досрочное голосование в России
25 февраля, 02:03
Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях продлится до 14 марта. Проголосовать заранее смогут около пяти тысяч амурчан в Тындинском, Зейском, Сковородинском, Шимановском округах, также в Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском районах. Это жители маленьких отдаленных сел, оленеводы, метеорологи, пограничники, военные строители, дорожники, мостовики.
Добираться к избирателям предстоит в том числе на вертолете, грузовике ЗиЛ, внедорожнике УАЗ, гусеничном тягаче, легковом автомобиле повышенной проходимости, уточнили в региональном избиркоме.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала