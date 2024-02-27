https://ria.ru/20240227/vvo-1929769171.html

Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО

Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО - РИА Новости, 27.02.2024

Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО

Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:58

2024-02-27T13:58

2024-02-27T14:01

безопасность

россия

восточный военный округ (вво)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун". Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на коллегии Минобороны РФ, говоря о планах по усилению ВВО.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, восточный военный округ (вво), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф