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Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО - РИА Новости, 27.02.2024
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13:58 27.02.2024 (обновлено: 14:01 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/vvo-1929769171.html
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО
Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:58
2024-02-27T14:01
безопасность
россия
восточный военный округ (вво)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун". Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на коллегии Минобороны РФ, говоря о планах по усилению ВВО.
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безопасность, россия, восточный военный округ (вво), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Восточный военный округ (ВВО), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО

Шойгу: в ВВО подготовят резервные батальоны для наращивания боевых возможностей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун". Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на коллегии Минобороны РФ, говоря о планах по усилению ВВО.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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БезопасностьРоссияВосточный военный округ (ВВО)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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