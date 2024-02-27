https://ria.ru/20240227/vvo-1929769171.html
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО
Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:58
2024-02-27T13:58
2024-02-27T14:01
безопасность
россия
восточный военный округ (вво)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911921057_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55790144772de31ee40076f77a2f8fd5.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун". Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на коллегии Минобороны РФ, говоря о планах по усилению ВВО.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911921057_160:0:1144:738_1920x0_80_0_0_7d53a87be9010def91b34b822538d12f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, восточный военный округ (вво), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Восточный военный округ (ВВО), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу сообщил о подготовке резервных батальонов в ВВО
Шойгу: в ВВО подготовят резервные батальоны для наращивания боевых возможностей
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности США в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун". Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на коллегии Минобороны РФ, говоря о планах по усилению ВВО.
Россию не подвел ее единственный союзник