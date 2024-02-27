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Российские банки начали импортозамещение операционных систем - РИА Новости, 27.02.2024
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20:56 27.02.2024
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Российские банки начали импортозамещение операционных систем
Российские банки начали импортозамещение операционных систем - РИА Новости, 27.02.2024
Российские банки начали импортозамещение операционных систем
Банк ВТБ рассчитывает до конца 2024 года перевести своих сотрудников на российскую операционную систему, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:56
2024-02-27T20:56
втб
россия
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Банк ВТБ рассчитывает до конца 2024 года перевести своих сотрудников на российскую операционную систему, сообщили в пресс-службе банка.Решение принято в рамках достижения технологического суверенитета и миграции с зарубежных программных решений на отечественные разработки."Мы рассчитываем, что до конца 2024 года все сотрудники смогут полноценно использовать российскую операционную систему. Внедрение операционной системы происходит по итогам пилотного тестирования, продолжавшегося в течение 2023 года. Первые 3,5 тысячи сотрудников различных подразделений банка уже используют российскую операционную систему в качестве основной операционной системы", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя технологического блока – старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова.Он добавил, что на рабочих местах еще более 30 тысяч сотрудников были проведены предварительные работы по установке российской операционной системы.По данным пресс-службы, используемая операционная система сертифицирована, имеет встроенные средства защиты информации для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности.
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втб, россия
ВТБ, Россия

Российские банки начали импортозамещение операционных систем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Банк ВТБ рассчитывает до конца 2024 года перевести своих сотрудников на российскую операционную систему, сообщили в пресс-службе банка.
Решение принято в рамках достижения технологического суверенитета и миграции с зарубежных программных решений на отечественные разработки.
"Мы рассчитываем, что до конца 2024 года все сотрудники смогут полноценно использовать российскую операционную систему. Внедрение операционной системы происходит по итогам пилотного тестирования, продолжавшегося в течение 2023 года. Первые 3,5 тысячи сотрудников различных подразделений банка уже используют российскую операционную систему в качестве основной операционной системы", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя технологического блока – старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова.
Он добавил, что на рабочих местах еще более 30 тысяч сотрудников были проведены предварительные работы по установке российской операционной системы.
По данным пресс-службы, используемая операционная система сертифицирована, имеет встроенные средства защиты информации для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности.
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