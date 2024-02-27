https://ria.ru/20240227/vtb-1929867012.html

Российские банки начали импортозамещение операционных систем

Российские банки начали импортозамещение операционных систем - РИА Новости, 27.02.2024

Российские банки начали импортозамещение операционных систем

Банк ВТБ рассчитывает до конца 2024 года перевести своих сотрудников на российскую операционную систему, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T20:56

2024-02-27T20:56

2024-02-27T20:56

втб

россия

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Банк ВТБ рассчитывает до конца 2024 года перевести своих сотрудников на российскую операционную систему, сообщили в пресс-службе банка.Решение принято в рамках достижения технологического суверенитета и миграции с зарубежных программных решений на отечественные разработки."Мы рассчитываем, что до конца 2024 года все сотрудники смогут полноценно использовать российскую операционную систему. Внедрение операционной системы происходит по итогам пилотного тестирования, продолжавшегося в течение 2023 года. Первые 3,5 тысячи сотрудников различных подразделений банка уже используют российскую операционную систему в качестве основной операционной системы", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя технологического блока – старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова.Он добавил, что на рабочих местах еще более 30 тысяч сотрудников были проведены предварительные работы по установке российской операционной системы.По данным пресс-службы, используемая операционная система сертифицирована, имеет встроенные средства защиты информации для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности.

https://ria.ru/20240227/intellekt-1929739067.html

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втб, россия