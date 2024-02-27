https://ria.ru/20240227/vsu-1929699806.html

"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ

"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024

"Слабые места". В США сделали важное заявление о ВСУ

Застопорившееся контрнаступление Киева, которое истощило запасы живой силы и боеприпасов, завело ВСУ в тупик, пишет Bloomberg. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:50

2024-02-27T09:50

2024-02-27T13:16

украина

киев

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Застопорившееся контрнаступление Киева, которое истощило запасы живой силы и боеприпасов, завело ВСУ в тупик, пишет Bloomberg."Конфликт зашел в тупик, и Украина вынуждена распределять боеприпасы на линии фронта", — говорится в статье.Пока Украина не может рассчитывать на "спасательный круг" финансовой поддержки США, российская армия продолжает находить слабые места в обороне ВСУ, отмечает Bloomberg. Зависимость от западного оружия и проблемы с запуском собственного производства боеприпасов приводят Киев к новым поражениям, делает вывод автор.Геополитическая обстановка также не играет на руку Зеленскому. Даже в Польше, которая до сих пор была самым верным союзником Украины, местные фермеры блокируют границу. Что же касается США, то на президентских выборах кандидатом от республиканцев, вероятнее всего, станет Трамп, который ведет речь о принуждении Киева к переговорам.Западные СМИ неоднократно писали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта, нехватки западной помощи и провалов ВСУ на фронте.

https://ria.ru/20240226/putin-1929528742.html

украина

киев

сша

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украина, киев, сша, вооруженные силы украины