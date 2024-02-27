https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента - РИА Новости, 27.02.2024
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
У иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса, если они откажутся от подачек других стран, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:36
2024-02-27T13:36
2024-02-27T15:23
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. У иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса, если они откажутся от подачек других стран, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин."Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть: можно из статуса иностранного агента вернуться", — сказал он на пленарном заседании.Для этого лицам, признанным иноагентами, надо отвергнуть подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран, добавил Володин.На прошлой неделе при обсуждении в Госдуме идеи о запрете иноагентам пользоваться соцсетями депутат Андрей Альшевских уточнил, что статус иноагента — это не "клеймо на всю жизнь", при устранении нарушений он снимается.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия, иноагенты
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, иноагенты
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
Володин: отвергнувшие подачки других стран могут избавиться от статуса иноагента
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. У иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса, если они откажутся от подачек других стран, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
"Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть: можно из статуса иностранного агента вернуться", — сказал он на пленарном заседании.
Для этого лицам, признанным иноагентами, надо отвергнуть подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран, добавил Володин.
На прошлой неделе при обсуждении в Госдуме
идеи о запрете иноагентам пользоваться соцсетями депутат Андрей Альшевских уточнил, что статус иноагента — это не "клеймо на всю жизнь", при устранении нарушений он снимается.
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