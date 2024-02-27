МИД Франции прокомментировал заявление Макрона об Украине
МИД Франции: присутствие на Украине военных стран Запада не означает соучастия
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Он заявил, однако, что "ничего не может быть исключено". Макрон выделил пять направлений действий западных стран, в которых лидеры согласились на "новые инициативы": защита от кибератак, совместное производство оружия на территории Украины, защита стран, которым угрожает конфликт на Украине, в особенности, Молдавии, усиление охраны на границе Украины и Белоруссии, а также операции по разминированию.
"Ряд этих действий может потребовать присутствия на украинской территории, не пересекая границы соучастия (в конфликте - ред.)", - заявил Сежурне, выступая в Нацсобрании Франции.
Министр обороны страны Себастьян Лекорню, выступая в парламенте, в свою очередь указал, что речи о войне с Россией не идет. "Очевидно, что вопрос о войне с Россией не стоит. Говорить, что "мы ничего не исключаем", не является ни проявлением слабости, ни эскалацией", - подчеркнул министр.
По его словам, совершенно нормально, что главы стран Запада задаются вопросом, что еще они могут сделать для Украины, в особенности, в плане разминирования или обучения военных.
Заявления Макрона спровоцировали полемику во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента в легкомыслии и втягивании Франции в мировую войну.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.