Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/voennye-1929872887.html
Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине
Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине - РИА Новости, 27.02.2024
Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине
Отправка военных НАТО на Украину, о которой говорил президент Франции, предполагает участие в тренировочных, а не военных миссиях, в любом случае этот вопрос... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:52
2024-02-27T21:52
специальная военная операция на украине
украина
арвидас анушаускас
эммануэль макрон
нато
россия
габриэль атталь
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отправка военных НАТО на Украину, о которой говорил президент Франции, предполагает участие в тренировочных, а не военных миссиях, в любом случае этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью LRT.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "Речь идет о тренировочных миссиях, компонентах обучения", - приводит слова Анушаускаса портал.По словам министра, литовские военные сейчас обучают украинцев в Великобритании, Германии и Литве, на это у Вильнюса есть специальный мандат. "Нет. Этот вопрос (отправки солдат НАТО на Украину - ред.) обсуждается, но в данном случае я не смогу комментировать детали... Этот вопрос сейчас находится в стадии дискуссий, позиции могут и измениться... Идет просто поиск форм, как бы еще помочь Украине, в данном случае подавая очень четкий сигнал и России", - сказал Анушаускас, отвечая на вопрос о том, могут ли военные НАТО быть включены в военные миссии. Он также отметил, что рассмотрение вопроса об отправке войск НАТО на Украину не исключает, а дополняет дальнейшую отправку ей оружия. Анушаускас также не уточнил, сколько стран НАТО поддерживают такую ​​инициативу. "Если мы говорим об инициативе Франции, она была бы на многосторонней основе", - сказал он, не уточнив, какие страны поддерживают инициативу Франции и в какие сроки она могла бы быть осуществлена. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, арвидас анушаускас, эммануэль макрон, нато, россия, габриэль атталь, франция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Арвидас Анушаускас, Эммануэль Макрон, НАТО, Россия, Габриэль Атталь, Франция, В мире
Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине

Министр обороны Литвы: Запад обсуждает отправку тренировочных миссий на Украину

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отправка военных НАТО на Украину, о которой говорил президент Франции, предполагает участие в тренировочных, а не военных миссиях, в любом случае этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью LRT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
Вчера, 14:07
"Речь идет о тренировочных миссиях, компонентах обучения", - приводит слова Анушаускаса портал.
По словам министра, литовские военные сейчас обучают украинцев в Великобритании, Германии и Литве, на это у Вильнюса есть специальный мандат.
"Нет. Этот вопрос (отправки солдат НАТО на Украину - ред.) обсуждается, но в данном случае я не смогу комментировать детали... Этот вопрос сейчас находится в стадии дискуссий, позиции могут и измениться... Идет просто поиск форм, как бы еще помочь Украине, в данном случае подавая очень четкий сигнал и России", - сказал Анушаускас, отвечая на вопрос о том, могут ли военные НАТО быть включены в военные миссии.
Он также отметил, что рассмотрение вопроса об отправке войск НАТО на Украину не исключает, а дополняет дальнейшую отправку ей оружия. Анушаускас также не уточнил, сколько стран НАТО поддерживают такую ​​инициативу. "Если мы говорим об инициативе Франции, она была бы на многосторонней основе", - сказал он, не уточнив, какие страны поддерживают инициативу Франции и в какие сроки она могла бы быть осуществлена.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАрвидас АнушаускасЭммануэль МакронНАТОРоссияГабриэль АттальФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала