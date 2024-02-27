https://ria.ru/20240227/voennye-1929872887.html

Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине

Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине - РИА Новости, 27.02.2024

Министр обороны Литвы объяснил заявление Макрона об Украине

Отправка военных НАТО на Украину, о которой говорил президент Франции, предполагает участие в тренировочных, а не военных миссиях, в любом случае этот вопрос... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:52

2024-02-27T21:52

2024-02-27T21:52

специальная военная операция на украине

украина

арвидас анушаускас

эммануэль макрон

нато

россия

габриэль атталь

франция

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отправка военных НАТО на Украину, о которой говорил президент Франции, предполагает участие в тренировочных, а не военных миссиях, в любом случае этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью LRT.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "Речь идет о тренировочных миссиях, компонентах обучения", - приводит слова Анушаускаса портал.По словам министра, литовские военные сейчас обучают украинцев в Великобритании, Германии и Литве, на это у Вильнюса есть специальный мандат. "Нет. Этот вопрос (отправки солдат НАТО на Украину - ред.) обсуждается, но в данном случае я не смогу комментировать детали... Этот вопрос сейчас находится в стадии дискуссий, позиции могут и измениться... Идет просто поиск форм, как бы еще помочь Украине, в данном случае подавая очень четкий сигнал и России", - сказал Анушаускас, отвечая на вопрос о том, могут ли военные НАТО быть включены в военные миссии. Он также отметил, что рассмотрение вопроса об отправке войск НАТО на Украину не исключает, а дополняет дальнейшую отправку ей оружия. Анушаускас также не уточнил, сколько стран НАТО поддерживают такую ​​инициативу. "Если мы говорим об инициативе Франции, она была бы на многосторонней основе", - сказал он, не уточнив, какие страны поддерживают инициативу Франции и в какие сроки она могла бы быть осуществлена. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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украина, арвидас анушаускас, эммануэль макрон, нато, россия, габриэль атталь, франция, в мире