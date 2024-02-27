Финляндия не планирует отправлять военных на Украину
Ниинистё: Финляндия не станет отправлять военных на Украину
Финские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Финляндия не планирует отправлять военных на Украину, заявил во вторник президент страны Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3.
По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
"В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения… Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия (на Украине - ред.) не будет. Такая же позиция у Финляндии", – сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.