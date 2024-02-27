https://ria.ru/20240227/voennye-1929809265.html

Финляндия не планирует отправлять военных на Украину

Финляндия не планирует отправлять военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Финляндия не планирует отправлять военных на Украину

Финляндия не планирует отправлять военных на Украину, заявил во вторник президент страны Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:00

2024-02-27T16:00

2024-02-27T18:23

специальная военная операция на украине

украина

саули ниинисте

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Финляндия не планирует отправлять военных на Украину, заявил во вторник президент страны Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3. По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения… Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия (на Украине - ред.) не будет. Такая же позиция у Финляндии", – сказал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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украина, саули ниинисте, эммануэль макрон, финляндия, россия, нато, в мире