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Финляндия не планирует отправлять военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 27.02.2024 (обновлено: 18:23 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/voennye-1929809265.html
Финляндия не планирует отправлять военных на Украину
Финляндия не планирует отправлять военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Финляндия не планирует отправлять военных на Украину
Финляндия не планирует отправлять военных на Украину, заявил во вторник президент страны Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:00
2024-02-27T18:23
специальная военная операция на украине
украина
саули ниинисте
эммануэль макрон
финляндия
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Финляндия не планирует отправлять военных на Украину, заявил во вторник президент страны Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3. По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения… Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия (на Украине - ред.) не будет. Такая же позиция у Финляндии", – сказал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html
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украина, саули ниинисте, эммануэль макрон, финляндия, россия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Саули Ниинисте, Эммануэль Макрон, Финляндия, Россия, НАТО, В мире
Финляндия не планирует отправлять военных на Украину

Ниинистё: Финляндия не станет отправлять военных на Украину

© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott BanksФинские военнослужащие
Финские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott Banks
Финские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Финляндия не планирует отправлять военных на Украину, заявил во вторник президент страны Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3.
По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
На Украине неожиданно отреагировали на слова Макрона об отправке войск
Вчера, 12:57
Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения… Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия (на Украине - ред.) не будет. Такая же позиция у Финляндии", – сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСаули НиинистеЭммануэль МакронФинляндияРоссияНАТОВ мире
 
 
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