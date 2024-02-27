Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 27.02.2024 (обновлено: 12:47 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием - РИА Новости, 27.02.2024
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием
ФСБ опубликовала видеосъемку задержания украинских граждан, планировавших теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:28
2024-02-27T12:47
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929708144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9034a3ec37a02ed8ceb663032dfdd284.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеосъемку задержания украинских граждан, планировавших теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Во время задержания в частном домовладении изъяты два пакета, внутри которых находились несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин". Во время другого задержания был найден пластиковый пакет с, предположительно, взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего хранилось в доме взрывчатое вещество, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя". Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины, сообщила во вторник ФСБ. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января этого года в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области. По его словам, отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.
https://ria.ru/20240219/minirovanie-1928204999.html
https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержания по делу о подготовке теракта в Запорожской области
В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2024-02-27T10:28
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929708144_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0c20602494067ba8a618f3b44ad295b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность
Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Безопасность
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием

ФСБ показала задержание украинцев, планировавших теракт с отравляющим веществом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеосъемку задержания украинских граждан, планировавших теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ.
Во время задержания в частном домовладении изъяты два пакета, внутри которых находились несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин".
Агент СБУ, готовивший теракт в Запорожской области. Кадры ФСБ России
ФСБ опубликовала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку
19 февраля, 12:37
Во время другого задержания был найден пластиковый пакет с, предположительно, взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего хранилось в доме взрывчатое вещество, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя".
Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины, сообщила во вторник ФСБ.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января этого года в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области. По его словам, отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.
Сотрудники ФСБ во время задержания лиц, готовивших теракт против одного из руководителей Крыма. Кадр видео
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма
5 февраля, 19:35
 
Запорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала