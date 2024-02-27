https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием - РИА Новости, 27.02.2024
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием
ФСБ опубликовала видеосъемку задержания украинских граждан, планировавших теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:28
2024-02-27T10:28
2024-02-27T12:47
запорожская область
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безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеосъемку задержания украинских граждан, планировавших теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Во время задержания в частном домовладении изъяты два пакета, внутри которых находились несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин". Во время другого задержания был найден пластиковый пакет с, предположительно, взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего хранилось в доме взрывчатое вещество, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя". Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины, сообщила во вторник ФСБ. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января этого года в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области. По его словам, отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.
https://ria.ru/20240219/minirovanie-1928204999.html
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Задержания по делу о подготовке теракта в Запорожской области
В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2024-02-27T10:28
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запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность
Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Безопасность
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием
ФСБ показала задержание украинцев, планировавших теракт с отравляющим веществом