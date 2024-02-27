https://ria.ru/20240227/ukraine-1929874894.html

Киев боится, что легитимность его режима подвергнут сомнению после 20 мая

Киев боится, что легитимность его режима подвергнут сомнению после 20 мая - РИА Новости, 27.02.2024

Киев боится, что легитимность его режима подвергнут сомнению после 20 мая

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском опасается, что после 20 мая легитимность киевского режима подвергнут сомнению, при этом... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T22:07

2024-02-27T22:07

2024-02-27T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

верховная рада украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском опасается, что после 20 мая легитимность киевского режима подвергнут сомнению, при этом страна заранее бездоказательно обвинила в этом Россию, следует из обращения ведомства, опубликованного в Telegram-канале СБУ."В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", — говорится в тексте.По версии комитета, российские спецслужбы якобы предпримут попытки посеять панические настроения, разжечь конфликт между мирными гражданами и военными, а также поставить под сомнение легитимность решений, принятых киевскими властями после 20 мая.Все это, как утверждается, якобы будет происходить в рамках операции "Майдан-3", которая "достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года". Ведомство опасается, что "ситуацию на Украине удастся расшатать к первой половине июня и в этот момент Россия нанесет ВСУ поражение на востоке".При этом, по данным местных СМИ, нынешнее руководство страны беспокоит вопрос законности нахождения Зеленского во главе государства. Так, издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд, чтобы получить ответы на несколько вопросов. В частности, возможно ли проведение президентских выборов во время военного положения и сохранит ли глава киевского режима легитимность после 20 мая, когда истекает срок действия его полномочий.В то же время в офисе Зеленского не уверены, что получат от суда "быстрое, а главное, нужное им решение", поэтому окончательного заключения о необходимости этого обращения еще нет, говорится в материале.В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.В свою очередь, бывший премьер-министр страны Николай Азаров назвал это решение незаконным и связал его со страхом потерять свое место. По словам политика, 21 мая нынешний президент Украины "становится никем". Он также выразил мнение, что после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного шансы Зеленского одержать победу на голосовании были бы невысоки.Как заявил в ноябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава киевского режима боится будущего, поэтому цепляется за личную власть и отменяет выборы, тем самым приближая новый Майдан.

https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929659653.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, валерий залужный, николай азаров (политик)