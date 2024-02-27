https://ria.ru/20240227/ukraine-1929870155.html
В ООН отреагировали на заявление Макрона об Украине
В ООН отреагировали на заявление Макрона об Украине - РИА Новости, 27.02.2024
В ООН отреагировали на заявление Макрона об Украине
ООН призывает избегать подстрекательской риторики вкруг конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:17
2024-02-27T21:17
2024-02-27T21:26
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ООН, 27 фев — РИА Новости. ООН призывает избегать подстрекательской риторики вкруг конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В ответ на вопрос о том, не считают ли в ООН риторику Макрона эскалационной, Дюжаррик сказал, что "с начала этого конфликта мы видели много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте"."Наш призыв был последовательным с самого начала - избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта", - заявил он.
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в мире, украина, оон, стефан дюжаррик, эммануэль макрон, евросоюз, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Стефан Дюжаррик, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Франция, Россия
В ООН отреагировали на заявление Макрона об Украине
Представитель генсека ООН после заявления Макрона призвал избегать провокаций
ООН, 27 фев — РИА Новости. ООН призывает избегать подстрекательской риторики вкруг конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
В ответ на вопрос о том, не считают ли в ООН риторику Макрона эскалационной, Дюжаррик сказал, что "с начала этого конфликта мы видели много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте".
"Наш призыв был последовательным с самого начала - избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта", - заявил он.
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