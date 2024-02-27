Рейтинг@Mail.ru
Украина продолжит терять позиции без американской помощи, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929881122.html
Украина продолжит терять позиции без американской помощи, заявил Белый дом
Украина продолжит терять позиции без американской помощи, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.02.2024
Украина продолжит терять позиции без американской помощи, заявил Белый дом
По оценкам США, Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи Вашингтона, заявил координатор Белого дома по стратегических... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:45
2024-02-27T23:45
специальная военная операция на украине
нато
украина
в мире
сша
россия
чак шумер
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. По оценкам США, Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи Вашингтона, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби. "Без поддержки (Украины - ред.) со стороны США через месяц или два весьма вероятно, что русские добьются еще большего территориального преимущества", - сказал он журналистам. Представитель Белого дома добавил, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении. Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и партийного руководства конгресса заявил о том, что Украина проиграет без помощи США, а союзники отвернутся от Вашингтона. Как отметил Шумер, помощь США Украине не может ждать согласования, поскольку Штаты не может позволить Киеву проиграть. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, украина, в мире, сша, россия, чак шумер, джон кирби, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, В мире, США, Россия, Чак Шумер, Джон Кирби, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Украина продолжит терять позиции без американской помощи, заявил Белый дом

Кирби: Украина в ближайшие месяцы продолжит терять позиции без новой помощи США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. По оценкам США, Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи Вашингтона, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
"Без поддержки (Украины - ред.) со стороны США через месяц или два весьма вероятно, что русские добьются еще большего территориального преимущества", - сказал он журналистам.
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Штатах вырабатывают план капитуляции
19 февраля, 08:00
Представитель Белого дома добавил, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.
Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и партийного руководства конгресса заявил о том, что Украина проиграет без помощи США, а союзники отвернутся от Вашингтона. Как отметил Шумер, помощь США Украине не может ждать согласования, поскольку Штаты не может позволить Киеву проиграть.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
22 февраля, 09:50
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВ миреСШАРоссияЧак ШумерДжон КирбиДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала