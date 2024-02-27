Украина продолжит терять позиции без американской помощи, заявил Белый дом
Кирби: Украина в ближайшие месяцы продолжит терять позиции без новой помощи США
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. По оценкам США, Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи Вашингтона, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
"Без поддержки (Украины - ред.) со стороны США через месяц или два весьма вероятно, что русские добьются еще большего территориального преимущества", - сказал он журналистам.
Представитель Белого дома добавил, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.
Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и партийного руководства конгресса заявил о том, что Украина проиграет без помощи США, а союзники отвернутся от Вашингтона. Как отметил Шумер, помощь США Украине не может ждать согласования, поскольку Штаты не может позволить Киеву проиграть.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.