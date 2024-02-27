СМИ: западные войска при отправке на Украину не смогут воевать с Россией
AFP: у войск Запада при отправке на Украину не будет полномочий воевать с РФ
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. У войск стран Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак, передает агентство Франс Пресс.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
"Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над приоритетами, определенными Макроном на пресс-конференции, в том числе над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.