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СМИ: западные войска при отправке на Украину не смогут воевать с Россией - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929879586.html
СМИ: западные войска при отправке на Украину не смогут воевать с Россией
СМИ: западные войска при отправке на Украину не смогут воевать с Россией - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: западные войска при отправке на Украину не смогут воевать с Россией
У войск стран Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над разминированием, безопасностью... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:22
2024-02-27T23:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
габриэль атталь
эммануэль макрон
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. У войск стран Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак, передает агентство Франс Пресс. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над приоритетами, определенными Макроном на пресс-конференции, в том числе над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак", - говорится в сообщении агентства. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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украина, россия, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
СМИ: западные войска при отправке на Украину не смогут воевать с Россией

AFP: у войск Запада при отправке на Украину не будет полномочий воевать с РФ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. У войск стран Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак, передает агентство Франс Пресс.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
"Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над приоритетами, определенными Макроном на пресс-конференции, в том числе над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияГабриэль АттальЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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