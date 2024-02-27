https://ria.ru/20240227/ukraina-1929878481.html

Орбан призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине

Орбан призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 27.02.2024

Орбан призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вопрос о победителе в конфликте на Украине неразрешимым и призвал к мирному урегулированию. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T23:05

2024-02-27T23:05

2024-02-27T23:05

специальная военная операция на украине

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вопрос о победителе в конфликте на Украине неразрешимым и призвал к мирному урегулированию. Ранее Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад. По его словам, поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте. "Венгры видят, что Россия не победит Украину, но и Украина, поддерживаемая Западом, не победит и Россию. В этой ситуации необходимо спасать жизни, и мирные переговоры необходимы как можно скорее. Это венгерская позиция", - приводит слова Орбана после встречи премьер-министров стран Вышеградской группы в Праге агентство MTI. Венгерский премьер назвал ловушкой вопрос о том, кто победит в конфликте, поскольку, по его мнению, он неразрешим, а также назвал "плохой" позицию, согласно которой одну из сторон следует признать виновной и неправой заранее. "Вопрос о вине должен быть решен после войны... Я рекомендую всем в этом вопросе стратегическое спокойствие", - сказал он. Орбан повторил ранее высказанную венгерскими властями позицию, что конфликт на Украине может быть завершен только переговорами, а не на поле боя. Он также опроверг утверждение, что Венгрия якобы оказалась в международной изоляции из-за политики в отношении Украины. Венгерский премьер также добавил, что Будапешт оказывает Киеву гуманитарную помощь, исключающую отправку оружия и военных, поскольку в венгерских интересах "иметь на востоке образование между Россией и Венгрией". "Венгрия не хочет снова иметь общую границу с Россией", - отметил Орбан. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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