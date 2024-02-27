https://ria.ru/20240227/ukraina-1929873450.html

Американский сенатор заявил, что Украина проиграет без помощи США

Американский сенатор заявил, что Украина проиграет без помощи США - РИА Новости, 27.02.2024

Американский сенатор заявил, что Украина проиграет без помощи США

Украина проиграет без помощи США, а союзники отвернутся от Вашингтона, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер по итогам переговоров американского лидера Джо РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:57

2024-02-27T21:57

2024-02-27T21:57

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Украина проиграет без помощи США, а союзники отвернутся от Вашингтона, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и партийного руководства конгресса. "Консенсус в комнате был о том, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения быстро", - сказал Шумер журналистам. Как заявил Шумер, помощь США Украине не может ждать согласования, поскольку Вашингтон не может позволить Киеву проиграть. "В лучшем случае в НАТО будет раскол, союзники отвернутся от США", - заявил законодатель. По его словам, на Украине простаивают 4 бригады ВСУ, у которых нет оружия для продолжения участия в боях. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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