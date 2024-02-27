https://ria.ru/20240227/ukraina-1929868169.html

США заявили, что не станут отправлять военных на Украину

США заявили, что не станут отправлять военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

США заявили, что не станут отправлять военных на Украину

США не будут отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:03

2024-02-27T21:03

2024-02-27T22:32

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США не будут отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее слова приводит AFP.Накануне в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли."Байден ясно дал понять, что США не отправят войска участвовать в военных действиях на Украине", — сказала Уотсон.Американский президент уверен, что ВСУ поможет новый пакет помощи, который должен одобрить конгресс, добавила она.Эту информацию также подтвердил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, Вашингтон надеется, что в этом году украинской армии удастся достичь успехов на поле боя, но без дополнительных бюджетных ассигнований сделать это будет значительно сложнее.Тем не менее инициатива Макрона не получила поддержки среди европейских стран. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предложение французского лидера прозвучало как пища для размышлений и его никто не поддержал. Канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что стороны изначально договаривались об отказе от отправки контингентов.Как указал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, такой шаг втянет его страну в состояние войны с Россией. Представитель правительства Испании Пилар Алегриа также не поддержала идею президента Франции.Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что вариант переброски военнослужащих на Украину не обсуждается. Похожее заявление сделал и глава польского правительства Дональд Туск.Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции. Венгрия, которая с начала конфликта занимает жесткую позицию и отказывается отправлять оружие и солдат в бывшую советскую республику, в очередной раз подтвердила ее. По словам главы МИД Петера Сийярто, войну надо не углублять и расширять, а заканчивать.О том, что некоторые страны НАТО и ЕС рассматривают возможность на основе двусторонних договоренностей перебросить военных на Украину, накануне также сообщил глава правительства Словакии Роберт Фицо. Тогда же он заверил, что Братислава на это не пойдет. Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929873098.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/ukraine-1929870155.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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