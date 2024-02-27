https://ria.ru/20240227/ukraina-1929815672.html

Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила"

Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила" - РИА Новости, 27.02.2024

Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила"

В Киевской области силовики заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями "Ахмат — сила", пишет "Страна.ua". РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:37

2024-02-27T16:37

2024-02-27T18:30

специальная военная операция на украине

украина

служба безопасности украины

в мире

киевская область

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841366595_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbd947f70a597d26ebc00a2cde123f1f.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Киевской области силовики заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями "Ахмат — сила", пишет "Страна.ua".По данным издания, ранее столичные паблики сообщали, что компания молодежи, выйдя на улицу во время комендантского часа, кричала "Ахмат — сила" и стреляла из пистолета. Уточняется, что таким образом они отмечали 18-летие одного из друзей. Предположительно, видео сняли в одном из коттеджных городков вблизи Киева в ночь с субботы на воскресенье.Позже в Сети появился ролик, на котором молодой человек, рядом с которым стоит сотрудник СБУ, заявил, что именно он был виновником торжества. Мужчина извинился за выкрики и назвал "Ахмат" "террористами".Лозунг "Ахмат — сила" используют чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции. Он посвящен погибшему в 2004 году в результате теракта главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову.

https://ria.ru/20230816/kherson-1890377846.html

украина

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, служба безопасности украины, в мире, киевская область, киев