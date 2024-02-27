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Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила" - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 27.02.2024 (обновлено: 18:30 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929815672.html
Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила"
Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила" - РИА Новости, 27.02.2024
Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила"
В Киевской области силовики заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями "Ахмат — сила", пишет "Страна.ua". РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:37
2024-02-27T18:30
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
в мире
киевская область
киев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Киевской области силовики заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями "Ахмат — сила", пишет "Страна.ua".По данным издания, ранее столичные паблики сообщали, что компания молодежи, выйдя на улицу во время комендантского часа, кричала "Ахмат — сила" и стреляла из пистолета. Уточняется, что таким образом они отмечали 18-летие одного из друзей. Предположительно, видео сняли в одном из коттеджных городков вблизи Киева в ночь с субботы на воскресенье.Позже в Сети появился ролик, на котором молодой человек, рядом с которым стоит сотрудник СБУ, заявил, что именно он был виновником торжества. Мужчина извинился за выкрики и назвал "Ахмат" "террористами".Лозунг "Ахмат — сила" используют чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции. Он посвящен погибшему в 2004 году в результате теракта главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову.
https://ria.ru/20230816/kherson-1890377846.html
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украина, служба безопасности украины, в мире, киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, В мире, Киевская область, Киев
Под Киевом разгорелся скандал из-за молодежи, кричавшей "Ахмат — сила"

"Страна.ua": под Киевом задержали кричавшего "Ахмат — сила" мужчину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Киевской области силовики заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями "Ахмат — сила", пишет "Страна.ua".
По данным издания, ранее столичные паблики сообщали, что компания молодежи, выйдя на улицу во время комендантского часа, кричала "Ахмат — сила" и стреляла из пистолета. Уточняется, что таким образом они отмечали 18-летие одного из друзей. Предположительно, видео сняли в одном из коттеджных городков вблизи Киева в ночь с субботы на воскресенье.
Позже в Сети появился ролик, на котором молодой человек, рядом с которым стоит сотрудник СБУ, заявил, что именно он был виновником торжества. Мужчина извинился за выкрики и назвал "Ахмат" "террористами".
Лозунг "Ахмат — сила" используют чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции. Он посвящен погибшему в 2004 году в результате теракта главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову.
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