https://ria.ru/20240227/ukraina-1929811398.html

В ЕК прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

В ЕК прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

В ЕК прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:09

2024-02-27T16:09

2024-02-27T16:12

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину, заявил, что способ поддержки Киева является суверенным решением стран-членов, на уровне ЕС таких планов нет. "Способ поддержки (Украины), особенно военной, является самостоятельным и суверенным решением стран-членов", - сказал Стано в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Комментируя заявления премьера Словакии Роберта Фицо о том, что ряд стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину, представитель ЕК повторил, что это является самостоятельным решением стран-членов, и добавил, что подобных планов на уровне ЕС нет. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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