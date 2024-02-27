https://ria.ru/20240227/ukraina-1929800701.html

Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ

Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ - РИА Новости, 27.02.2024

Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ

Никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск, заявил министр обороны... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:28

2024-02-27T15:28

2024-02-27T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

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эммануэль макрон

борис писториус

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с австрийской коллегой Клаудией Таннер."Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном. Насколько я знаю, никто это не поддержал", — сказал глава Минобороны.Писториус полностью исключил вероятность, что военнослужащие бундесвера отправятся на Украину.Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции, которая прошла накануне в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Комментируя высказывания французского лидера, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и странами НАТО. Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Заявление Макрона поддержал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, но подвергли критике лидеры оппозиции, призвав к акции протеста.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html

https://ria.ru/20240227/voyska-1929772158.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

германия

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, франция, эммануэль макрон, борис писториус, ситуация в днр и лнр