Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ
Писториус: никто не поддержал идею Макрона отправить войска на Украину
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с австрийской коллегой Клаудией Таннер.
"Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном. Насколько я знаю, никто это не поддержал", — сказал глава Минобороны.
Писториус полностью исключил вероятность, что военнослужащие бундесвера отправятся на Украину.
Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции, которая прошла накануне в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Комментируя высказывания французского лидера, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и странами НАТО. Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Заявление Макрона поддержал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, но подвергли критике лидеры оппозиции, призвав к акции протеста.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.