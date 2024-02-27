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Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 27.02.2024 (обновлено: 16:32 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929800701.html
Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ
Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ - РИА Новости, 27.02.2024
Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ
Никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск, заявил министр обороны... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:28
2024-02-27T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
франция
эммануэль макрон
борис писториус
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с австрийской коллегой Клаудией Таннер."Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном. Насколько я знаю, никто это не поддержал", — сказал глава Минобороны.Писториус полностью исключил вероятность, что военнослужащие бундесвера отправятся на Украину.Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции, которая прошла накануне в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Комментируя высказывания французского лидера, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и странами НАТО. Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Заявление Макрона поддержал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, но подвергли критике лидеры оппозиции, призвав к акции протеста.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html
https://ria.ru/20240227/voyska-1929772158.html
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в мире, германия, украина, франция, эммануэль макрон, борис писториус, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Борис Писториус, Ситуация в ДНР и ЛНР
Отправку войск на Украину никто не поддержал, заявил глава Минобороны ФРГ

Писториус: никто не поддержал идею Макрона отправить войска на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Никто из участников парижской конференции по поддержке Украины не одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с австрийской коллегой Клаудией Таннер.
"Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном. Насколько я знаю, никто это не поддержал", — сказал глава Минобороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Вчера, 02:45
Писториус полностью исключил вероятность, что военнослужащие бундесвера отправятся на Украину.
Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции, которая прошла накануне в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Комментируя высказывания французского лидера, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и странами НАТО. Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Венгрия выступила против отправки военных на Украину
Вчера, 14:06
Заявление Макрона поддержал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, но подвергли критике лидеры оппозиции, призвав к акции протеста.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаФранцияЭммануэль МакронБорис ПисториусСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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