Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину
Радев надеется, что НАТО не доведет дело до чрезвычайной эскалации на Украине
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине.
В ходе парижского саммита президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск в официальной манере на Украину, консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
"Мы с интересом и нескрываемой тревогой следим за встречей европейских лидеров в Париже, где начинает тестироваться общественное мнение по поводу отправки войск в отдельные страны", - сказал Радев, слова которого приводит агентство БТА.
"Я верю, что европейские лидеры проявят достаточно здравого смысла и очень взвешенного подхода в поддержке Украины, чтобы не довести дело до чрезвычайной эскалации и риска третьей мировой войны и ядерного конфликта", - добавил Радев. Он заявил, что ожидает от премьер-министра Николая Денкова дополнительных разъяснений по поводу его слов о готовности к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Болгарией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.