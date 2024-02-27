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Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929790586.html
Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину
Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:53
2024-02-27T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
болгария
румен радев
украина
франция
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине. В ходе парижского саммита президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск в официальной манере на Украину, консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "Мы с интересом и нескрываемой тревогой следим за встречей европейских лидеров в Париже, где начинает тестироваться общественное мнение по поводу отправки войск в отдельные страны", - сказал Радев, слова которого приводит агентство БТА. Радев выступал перед журналистами после встречи с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, которая прибыла в Софию по его приглашению. По словам главы Болгарии, стратегия предоставления Украине все большего количества оружия "явно не работает". "Я верю, что европейские лидеры проявят достаточно здравого смысла и очень взвешенного подхода в поддержке Украины, чтобы не довести дело до чрезвычайной эскалации и риска третьей мировой войны и ядерного конфликта", - добавил Радев. Он заявил, что ожидает от премьер-министра Николая Денкова дополнительных разъяснений по поводу его слов о готовности к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Болгарией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, болгария, румен радев, украина, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Румен Радев, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину

Радев надеется, что НАТО не доведет дело до чрезвычайной эскалации на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине.
В ходе парижского саммита президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск в официальной манере на Украину, консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
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Макрон все-таки решил повоевать с Россией
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"Мы с интересом и нескрываемой тревогой следим за встречей европейских лидеров в Париже, где начинает тестироваться общественное мнение по поводу отправки войск в отдельные страны", - сказал Радев, слова которого приводит агентство БТА.
Радев выступал перед журналистами после встречи с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, которая прибыла в Софию по его приглашению. По словам главы Болгарии, стратегия предоставления Украине все большего количества оружия "явно не работает".
"Я верю, что европейские лидеры проявят достаточно здравого смысла и очень взвешенного подхода в поддержке Украины, чтобы не довести дело до чрезвычайной эскалации и риска третьей мировой войны и ядерного конфликта", - добавил Радев. Он заявил, что ожидает от премьер-министра Николая Денкова дополнительных разъяснений по поводу его слов о готовности к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Болгарией.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБолгарияРумен РадевУкраинаФранцияЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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