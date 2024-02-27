https://ria.ru/20240227/ukraina-1929790586.html

Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину

Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Глава Болгарии встревожился идеей НАТО отправить войска на Украину

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:53

2024-02-27T14:53

2024-02-27T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

болгария

румен радев

украина

франция

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине. В ходе парижского саммита президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск в официальной манере на Украину, консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "Мы с интересом и нескрываемой тревогой следим за встречей европейских лидеров в Париже, где начинает тестироваться общественное мнение по поводу отправки войск в отдельные страны", - сказал Радев, слова которого приводит агентство БТА. Радев выступал перед журналистами после встречи с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, которая прибыла в Софию по его приглашению. По словам главы Болгарии, стратегия предоставления Украине все большего количества оружия "явно не работает". "Я верю, что европейские лидеры проявят достаточно здравого смысла и очень взвешенного подхода в поддержке Украины, чтобы не довести дело до чрезвычайной эскалации и риска третьей мировой войны и ядерного конфликта", - добавил Радев. Он заявил, что ожидает от премьер-министра Николая Денкова дополнительных разъяснений по поводу его слов о готовности к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Болгарией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, болгария, румен радев, украина, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, нато