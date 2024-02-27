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МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского" - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 27.02.2024 (обновлено: 15:46 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929786671.html
МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского"
МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского" - РИА Новости, 27.02.2024
МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского"
США должны отказаться от так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:38
2024-02-27T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мария захарова
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США должны отказаться от так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства."Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении", — заявила Захарова.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров готовящиеся предложения Киева, как и "формулу" из десяти пунктов, назвал ультиматумом для Москвы.В минувшие выходные Зеленский заявил о намерении через переговорщиков представить России документ по "формуле мира".В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов по урегулированию.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929412790.html
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224230.html
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в мире, россия, мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мария Захарова, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Зеленский, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского"

Захарова: США для урегулирования должны отказаться от "формулы Зеленского"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США должны отказаться от так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении", — заявила Захарова.
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В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров готовящиеся предложения Киева, как и "формулу" из десяти пунктов, назвал ультиматумом для Москвы.
В минувшие выходные Зеленский заявил о намерении через переговорщиков представить России документ по "формуле мира".

"Формула мира", которую продвигает Киев, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.

В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов по урегулированию.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМария ЗахароваУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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