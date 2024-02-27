МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского"
Захарова: США для урегулирования должны отказаться от "формулы Зеленского"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США должны отказаться от так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении", — заявила Захарова.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров готовящиеся предложения Киева, как и "формулу" из десяти пунктов, назвал ультиматумом для Москвы.
В минувшие выходные Зеленский заявил о намерении через переговорщиков представить России документ по "формуле мира".
"Формула мира", которую продвигает Киев, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.
В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов по урегулированию.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.