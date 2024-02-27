https://ria.ru/20240227/ukraina-1929786671.html

МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского"

МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского" - РИА Новости, 27.02.2024

МИД России потребовал от США отказаться от поддержки "формулы Зеленского"

США должны отказаться от так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:38

2024-02-27T14:38

2024-02-27T15:46

специальная военная операция на украине

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мария захарова

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США должны отказаться от так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства."Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении", — заявила Захарова.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров готовящиеся предложения Киева, как и "формулу" из десяти пунктов, назвал ультиматумом для Москвы.В минувшие выходные Зеленский заявил о намерении через переговорщиков представить России документ по "формуле мира".В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов по урегулированию.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929412790.html

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, сша, ситуация в днр и лнр