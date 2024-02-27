https://ria.ru/20240227/ukraina-1929750294.html
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе - РИА Новости, 27.02.2024
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе
Глава парламента Словакии считает, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров по Украине, возможно, сначала на экспертном уровне РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:54
2024-02-27T12:54
2024-02-27T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
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Глава парламента Словакии считает, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров по Украине, возможно, сначала на экспертном уровнеРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе
Парламент Словакии: Братислава могла бы стать площадкой для диалога по Украине