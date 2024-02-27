https://ria.ru/20240227/ukraina-1929750294.html

Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе

Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе - РИА Новости, 27.02.2024

Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе

Глава парламента Словакии считает, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров по Украине, возможно, сначала на экспертном уровне РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:54

2024-02-27T12:54

2024-02-27T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

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Глава парламента Словакии считает, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров по Украине, возможно, сначала на экспертном уровнеРИА Новости / Динамика дня

словакия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина