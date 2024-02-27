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Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 27.02.2024дополняется ...
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929750294.html
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе - РИА Новости, 27.02.2024
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе
Глава парламента Словакии считает, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров по Украине, возможно, сначала на экспертном уровне РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:54
2024-02-27T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
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Глава парламента Словакии считает, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров по Украине, возможно, сначала на экспертном уровнеРИА Новости / Динамика дня
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в мире, словакия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина
Парламент Словакии предложил провести переговоры по Украине в Братиславе

Парламент Словакии: Братислава могла бы стать площадкой для диалога по Украине

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на исторический центр Братиславы. Архивное фото
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Глава парламента Словакии считает, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров по Украине, возможно, сначала на экспертном уровне
РИА Новости / Динамика дня
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраина
 
 
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