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Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 27.02.2024 (обновлено: 12:58 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929749890.html
Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину
Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину
Власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:50
2024-02-27T12:58
специальная военная операция на украине
польша
украина
в мире
дональд туск
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск."Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины", - сказал Туск на пресс-конференции в Праге по итогам переговоров с главой чешского правительства Петром Фиалой. Слова Туска передает телеканал TVPInfo, который транслировал пресс-конференцию.По словам премьера Польши, вместо отправки войск на Украину гораздо лучше продолжать поддержку этой страны. Туск отметил, что, если бы эта поддержка была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.Среди эффективных мер польский премьер назвал также использование 300 миллиардов долларов российских активов в США, ЕС и Японии для поддержки и восстановления Украины. "Одним решением можно решить хотя бы финансовый аспект помощи Украине", - сказал Туск.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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польша, украина, в мире, дональд туск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, В мире, Дональд Туск, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину

Туск: Польша не планирует посылать своих военных на территорию Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск.
"Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины", - сказал Туск на пресс-конференции в Праге по итогам переговоров с главой чешского правительства Петром Фиалой. Слова Туска передает телеканал TVPInfo, который транслировал пресс-конференцию.
По словам премьера Польши, вместо отправки войск на Украину гораздо лучше продолжать поддержку этой страны. Туск отметил, что, если бы эта поддержка была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.
Среди эффективных мер польский премьер назвал также использование 300 миллиардов долларов российских активов в США, ЕС и Японии для поддержки и восстановления Украины. "Одним решением можно решить хотя бы финансовый аспект помощи Украине", - сказал Туск.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаУкраинаВ миреДональд ТускСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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