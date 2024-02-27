https://ria.ru/20240227/ukraina-1929749890.html

Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину

Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину

Власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:50

2024-02-27T12:50

2024-02-27T12:58

специальная военная операция на украине

польша

украина

в мире

дональд туск

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847790727_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_46324950e6b6a1e6462f8c57b8589c4d.jpg

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск."Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины", - сказал Туск на пресс-конференции в Праге по итогам переговоров с главой чешского правительства Петром Фиалой. Слова Туска передает телеканал TVPInfo, который транслировал пресс-конференцию.По словам премьера Польши, вместо отправки войск на Украину гораздо лучше продолжать поддержку этой страны. Туск отметил, что, если бы эта поддержка была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.Среди эффективных мер польский премьер назвал также использование 300 миллиардов долларов российских активов в США, ЕС и Японии для поддержки и восстановления Украины. "Одним решением можно решить хотя бы финансовый аспект помощи Украине", - сказал Туск.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, украина, в мире, дональд туск, ситуация в днр и лнр