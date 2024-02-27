https://ria.ru/20240227/ukraina-1929749890.html
Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину
Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину
Власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:50
2024-02-27T12:50
2024-02-27T12:58
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск."Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины", - сказал Туск на пресс-конференции в Праге по итогам переговоров с главой чешского правительства Петром Фиалой. Слова Туска передает телеканал TVPInfo, который транслировал пресс-конференцию.По словам премьера Польши, вместо отправки войск на Украину гораздо лучше продолжать поддержку этой страны. Туск отметил, что, если бы эта поддержка была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.Среди эффективных мер польский премьер назвал также использование 300 миллиардов долларов российских активов в США, ЕС и Японии для поддержки и восстановления Украины. "Одним решением можно решить хотя бы финансовый аспект помощи Украине", - сказал Туск.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину
Туск: Польша не планирует посылать своих военных на территорию Украины