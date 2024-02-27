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Эксперт считает, что Европа отправит войска на Украину под видом ЧВК - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929748094.html
Эксперт считает, что Европа отправит войска на Украину под видом ЧВК
Эксперт считает, что Европа отправит войска на Украину под видом ЧВК - РИА Новости, 27.02.2024
Эксперт считает, что Европа отправит войска на Украину под видом ЧВК
Запад рано или поздно будет вынужден перебросить войска на Украину, поскольку ВСУ утрачивают боевой потенциал, однако, не имея консенсуса по этому вопросу в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:43
2024-02-27T12:43
специальная военная операция на украине
украина
константин сивков
россия
в мире
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запад рано или поздно будет вынужден перебросить войска на Украину, поскольку ВСУ утрачивают боевой потенциал, однако, не имея консенсуса по этому вопросу в НАТО, европейские армии, скорее всего, будут заходить на фронт под видом частных военных компаний, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "Здесь ситуация, как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит: политическая стабильность на Украине начинает рушиться, что рано или поздно повлечёт за собой дестабилизацию в ВСУ. Для Запада это станет катастрофой, поэтому ему необходимо что-то предпринимать. В этой связи возникают сложности, как оформить участие стран НАТО в конфликте с Россией с точки зрения самой политики альянса", - сказал Сивков. Эксперт пояснил, что европейские страны сегодня не могут достичь консенсуса по отправке войск на Украину, поскольку каждый из возможных вариантов несёт серьёзные риски. "Если это будет подано как война НАТО с РФ, то она подразумевает задействование в ней США, а Вашингтон этого не хочет, поскольку понимает, что подобная война неизбежно перерастёт в обмен ядерными ударами", - заметил Сивков. По его словам, при другом сценарии - локальном конфликте отдельных европейских стран-членов блока с Россией - Запад гарантированно потерпит неудачу, что повлечёт за собой ещё большие репутационные и геополитические издержки, чем поражение Киева. Под чужим флагомПо мнению собеседника агентства, несмотря на сложные внутренние дискуссии и нерешительность западных элит, рано или поздно Европе придётся повысить ставки. Он предположил, что делаться это будет постепенно и не открыто, а в формате различных ЧВК, под эгидой которых на Украину будут перебрасываться части регулярных европейских армий. "Совсем не решать сложившиеся проблемы и пустить всё на самотёк Европа тоже не может, поскольку в этом случае она рискует уйти с мировой арены и окончательно перестать быть центром влияния. Скорее всего, Запад будет входить на Украину поэтапно и под чужим флагом - сначала отправляя туда различные ЧВК, а потом перебрасывая под видом ЧВК свои регулярные части", - подчеркнул Сивков. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929699214.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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украина, константин сивков, россия, в мире, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Константин Сивков, Россия, В мире, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт считает, что Европа отправит войска на Украину под видом ЧВК

Сивков: Европа будет вынуждена ввести войска на Украину, но под видом ЧВК

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запад рано или поздно будет вынужден перебросить войска на Украину, поскольку ВСУ утрачивают боевой потенциал, однако, не имея консенсуса по этому вопросу в НАТО, европейские армии, скорее всего, будут заходить на фронт под видом частных военных компаний, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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"Здесь ситуация, как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит: политическая стабильность на Украине начинает рушиться, что рано или поздно повлечёт за собой дестабилизацию в ВСУ. Для Запада это станет катастрофой, поэтому ему необходимо что-то предпринимать. В этой связи возникают сложности, как оформить участие стран НАТО в конфликте с Россией с точки зрения самой политики альянса", - сказал Сивков.
Эксперт пояснил, что европейские страны сегодня не могут достичь консенсуса по отправке войск на Украину, поскольку каждый из возможных вариантов несёт серьёзные риски.
"Если это будет подано как война НАТО с РФ, то она подразумевает задействование в ней США, а Вашингтон этого не хочет, поскольку понимает, что подобная война неизбежно перерастёт в обмен ядерными ударами", - заметил Сивков. По его словам, при другом сценарии - локальном конфликте отдельных европейских стран-членов блока с Россией - Запад гарантированно потерпит неудачу, что повлечёт за собой ещё большие репутационные и геополитические издержки, чем поражение Киева.
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Под чужим флагом

По мнению собеседника агентства, несмотря на сложные внутренние дискуссии и нерешительность западных элит, рано или поздно Европе придётся повысить ставки. Он предположил, что делаться это будет постепенно и не открыто, а в формате различных ЧВК, под эгидой которых на Украину будут перебрасываться части регулярных европейских армий.
"Совсем не решать сложившиеся проблемы и пустить всё на самотёк Европа тоже не может, поскольку в этом случае она рискует уйти с мировой арены и окончательно перестать быть центром влияния. Скорее всего, Запад будет входить на Украину поэтапно и под чужим флагом - сначала отправляя туда различные ЧВК, а потом перебрасывая под видом ЧВК свои регулярные части", - подчеркнул Сивков.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКонстантин СивковРоссияВ миреНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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